Резидент ОЭЗ «Дубна» займется разработкой системы для обучения управлению БПЛА

Грант от правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций предоставляется с 2014 года и является важным механизмом поддержки компаний Подмосковья для воплощения идей ученых и разработчиков в жизнь.

Специалисты компании «Икс Ред Групп» уже пятый год ведут исследования и разработки в области виртуальной и дополненной реальности в ОЭЗ «Дубна». Среди их проектов - унифицированная экосистема для доступа к VR-контенту, уникальные перчатки-контроллеры с тактильной отдачей для работы в виртуальной среде, изготовленные полностью из отечественных компонентов. Кроме того, компания активно участвует в разработке игровых продуктов.

Необходимость нового проекта «Икс Ред Групп», который получил поддержку от правительства региона, связана с растущим спросом на доступные системы обучения управлению беспилотными аппаратами в связи с увеличением производства отечественных беспилотных авиационных систем и их компонентов в рамках федеральных проектов.

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