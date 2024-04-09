09 апреля 2024, 18:27

Резидент ОЭЗ «Дубна» займется разработкой системы для обучения управлению БПЛА

«Икс Ред Групп»
Читайте нас в: Google Новости

Компания «Икс Ред Групп» получила грант от правительства Московской области в области науки, технологий, техники и инноваций. Выделенные средства планируется направить резиденту ОЭЗ «Дубна» на разработку комплексной системы виртуальной реальности (VR) для обучения управлению беспилотными аппаратами RuSky, которая будет имитировать рабочее место оператора таких аппаратов.

Грант от правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций предоставляется с 2014 года и является важным механизмом поддержки компаний Подмосковья для воплощения идей ученых и разработчиков в жизнь.

Специалисты компании «Икс Ред Групп» уже пятый год ведут исследования и разработки в области виртуальной и дополненной реальности в ОЭЗ «Дубна». Среди их проектов - унифицированная экосистема для доступа к VR-контенту, уникальные перчатки-контроллеры с тактильной отдачей для работы в виртуальной среде, изготовленные полностью из отечественных компонентов. Кроме того, компания активно участвует в разработке игровых продуктов.

Необходимость нового проекта «Икс Ред Групп», который получил поддержку от правительства региона, связана с растущим спросом на доступные системы обучения управлению беспилотными аппаратами в связи с увеличением производства отечественных беспилотных авиационных систем и их компонентов в рамках федеральных проектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Поддержка предпринимателей в Московской области Технологии
09 апреля 2024, 18:24
Подмосковные команды вышли в первый этап Большого Кубка плей-офф СХЛ
фото: Лана Ни
Читайте нас в: Google Новости
Семь команд из Подмосковья провели игры на первом этапе Большого Кубка плей-офф СХЛ Москвы и Московской области. Регион представляют клубы из Клина, Чехова, Красногорска, Воскресенска, Электростали, Балашихи и Мытищ.

Одной из встреч в первом раунде стала игра между представителями Воскресенска и Красногорска. Матч завершился со счетом 7:5 в пользу красногорского клуба. В Ледовом дворце «Сокольники» сыграли матч Мытищи и РГУНИГ из Москвы. Со счетом 2:1 победили столичные хоккеисты.

С 10 по 14 апреля пройдут игры второго раунда плей-офф. По его результатам определятся команды, которые пройдут в четвертьфинал. С подробной информацией о соревнованиях можно ознакомиться в официальной группе Студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
09 апреля 2024, 18:22
Выставка «Азбука иконописи» открылась в картинной галерее имени Горшина в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
На выставке «Азбука иконописи» в Химках представлены работы современных художников «Московской иконописной мастерской». Гости смогут оценить более 30 произведений.

Посмотреть экспозицию пришли председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Главная задача выставки - дать возможность посетителям соприкоснуться с богатым миром русской религиозной живописи и привлечь внимание к иконописному искусству. В экспозиции представлены как известные образы - „Спас Нерукотворный“, „Господь Вседержитель“, „Покров Богородицы“, так и весьма редкие иконографические изводы, как „Царственные мученики“ и „Явление Богородицы на Курской дуге“, - сказал Валентин Герасимов.

Иконы создаются из природных материалов: деревянная основа, мел, осетровый клей, льняная ткань, минеральные пигменты, желток куриного яйца, сусальное золото.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Химки Художники
09 апреля 2024, 18:09
Глава Лобни Анна Кротова 11 апреля встретится с жителями в формате выездной администрации
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Встреча с главой Лобни Анной Кротовой в формате выездной администрации пройдет 11 апреля. Всех желающих лично задать вопросы представителям администрации округа ждут в 17:00 по адресу: улица Аэропортовская, 1.

«Разговор, как обычно, пойдет от общего к частному. Сначала расскажем о том, как отработали обращения, которые приняли на встрече с жителями микрорайона, эту часть можно будет увидеть онлайн во время трансляции», - рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Во встрече также примут участие заместители главы, депутаты городского округа и руководители ключевых обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций Лобни.

Ранее Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию городского округа Лобня в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Химки Художники
09 апреля 2024, 18:08
Главный педиатр Подмосковья Одинаева назвала порядок действий после укуса клеща
ники детства
Читайте нас в: Google Новости
Клещи активизировались в Подмосковье и могут кусать как животных, так и людей, в том числе маленьких. Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, что делать, если насекомое присосалось к ребенку.

Врачи говорят, что сами по себе укусы клещей не опасны, но через слюну насекомого в организм могут проникать серьезные инфекционные и вирусные заболевания. Поэтому при прогулках на природе нужно защищать детей прилегающей к телу длинной одеждой, а по возвращении домой тщательно осматривать волосы, кожу (особенно головы), за ушами, вокруг шеи, в области бровей и ресниц, а также под мышками.

«Клещи обычно встречаются в траве и на кустарниках, а не на высоких деревьях. Необходимо также закрыть голову девочек косынкой, волосы собрать. Используйте репеллент от насекомых для защиты от укусов у детей старше двух лет. Всегда внимательно следуйте инструкциям на этикетке при нанесении репеллента», - добавила Нисо Одинаева.

Если клещ все же укусил, как можно быстрее извлеките его. Вероятность заражения минимальна, если снять насекомое менее, чем через 24 часа после присасывания. Не используйте масло или кремы. Захватите клеща максимально близко к коже пинцетом, ниткой или специальным устройством. Важно не сжимать живот насекомого, потому что это увеличивает риск заражения. Плавно тяните клеща наверх, но не вращайте. Укус обработайте антисептиком. Положите насекомое в стерильную баночку и отвезите в ближайшую лабораторию на исследование. Если клещ инфицирован, пострадавшему перезвонят и назначат лечение.

В Подмосковье эндемичными по клещевому энцефалиту являются Талдомский и Дмитровский округа. Список эндемичных зон приведен в памятке Роспотребнадзора.

Единственным способом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация, отметила Нисо Одинаева. В России зарегистрированы вакцины «Клещ-Э-Вак», «ЭнцеВир», а также вакцина против клещевого энцефалита сухая.

Ребята, которые сейчас живут в волоколамском оздоровительном лагере имени 28 Героев-панфиловцев, побывали в Центре воспроизводства редких видов животных в поселке Сычево. Дети увидели тигров, лам, викуний, джейранов и других представителей фауны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Болезни Насекомые

Новости по теме