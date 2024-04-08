08 апреля 2024, 12:38

Резидент ОЭЗ «Дубна» создал уникальную заживляющую повязку

Компания «Эверс»
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Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Эверс» зарегистрировала новое медицинское изделие — мазевую сетчатую стерильную повязку для заживления ран. Предприятие уже приступило к выпуску продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Ежемесячно планируется изготавливать более 40 тысяч единиц этой продукции», - прокомментировала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, инвестиции в проект составили 11 миллионов рублей. Генеральный директор компании Алиса Бородина сообщила, что уникальность изделия заключается в том, что в качестве носителя мазевой основы выбрали химически неактивную адсорбируемую сетку. Она медленно отдает мазь в рану, выполняя роль импланта для грануляционных процессов в ране.

Повязку можно использовать как в клинических, так и домашних условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Дубна
08 апреля 2024, 13:08
Подмосковье выделит более 13 миллиардов рублей на ремонт дорог в 2024 году
Unsplash
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Программу ремонта муниципальных и региональных дорог разработали в Подмосковье на 2024 год. На обновление покрытия выделят свыше 13 миллиардов рублей. К работам приступят, когда в регионе установится плюсовая температура.

В этом году рабочие заменят более тысяч километров асфальтового покрытия. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, основные участки, где в первую очередь требуется ремонт, определили на основе обращений жителей.

«Со своей стороны депутаты Мособлдумы будут контролировать ход работ в своих избирательных округах», - добавил спикер.

Ознакомиться с программой ремонта дорог можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Московской области существует огромный запрос на ремонт дорог - работа идет согласованно, с учетом обращений жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Мособлдума
08 апреля 2024, 12:46
Подмосковная Система-112 напомнила правила поведения при запахе газа
Пресс-служба Системы-112 МО
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Система-112 представляет собой единую службу вызова экстренных служб по номеру 112, организованную по принципу одного окна. Операторы находятся на связи и координируют выезды газовиков, пожарных, медиков и полиции.

Газ является опасным веществом, его взрыв может привести к человеческим жертвам и разрушениям. Поэтому каждое обращение обрабатывается быстро и эффективно. Операторы выясняют детали происшествия и адрес, чтобы отправить бригаду аварийной газовой службы на место. Заявитель также может отслеживать маршрут патруля в мобильном приложении «112 МО».

Ежемесячно операторы получают более 10 тысяч вызовов, касающихся аварийной службы газа. Число таких обращений увеличивается в осенне-зимний период из-за активного использования газового оборудования для отопления помещений.

При обнаружении запаха газа важно незамедлительно обратиться в службу спасения. Региональная Система-112 работает круглосуточно.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Газ Правила
08 апреля 2024, 12:22
Подмосковье заняло 2-е место на чемпионате России по волейболу на снегу
Всероссийская федерация волейбола
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Подмосковный клуб «Заречье-Одинцово-1» занял второе место в финале чемпионата России по волейболу на снегу. Соревнования прошли с 5 по 7 апреля в Новом Уренгое.

В чемпионате принимали участие команды: «Заречье-Одинцово-1», «Заречье-Одинцово-2», «Спартак» (Брянск), «Академия» (Москва), «Торпедо» (Москва), «Барс» (Москва), «Динамо-Татарстан» и «Локомотив» (Калининградская область).

В финальном матче волейболистки из Московской области соревновались с командой из Брянска, но потерпели поражение со счетом 2:0, став серебряными призерами. «Локомотив» из Калининградской области замкнул тройку лидеров.

Серебряных призеров поздравил депутат Государственной думы Сергей Колунов. Он отметил уверенную и красивую игру девушек в течение двух дней, а также поздравил победительниц.

«Успехов девочкам и новых достижений», - отметил Сергей Колунов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
08 апреля 2024, 12:01
Сотрудники Мособлпожспаса напомнили правила пожарной безопасности весной
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники Мособлпожспаса провели профилактические беседы с жителями Каширы, Коломны, Серебряных Прудов и Чехова и напомнили правила пожарной безопасности весной. Спасатели объяснили населению, что возгорания чаще всего появляются из-за неосторожного обращения с огнем, а также при нарушении правил устройства и эксплуатации техники.

«Огнеборцы рекомендовали домовладельцам не включать в одну розетку несколько мощных приборов, не пользоваться самодельными обогревателями и регулярно проверять состояние наружной проводки», - подчеркнул заместитель начальника территориального управления № 12 Эдуард Морозов.

Жителям Московской области напомнили, что не стоит использовать для розжига печи бензин или другие легко воспламеняющиеся жидкости. Спасатели подчеркнули, что в Подмосковье действует запрет на пал сухой травы, а также раздали людям листовки с полезной информацией.

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Спасатели Пожары

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