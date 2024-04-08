Резидент ОЭЗ «Дубна» создал уникальную заживляющую повязку

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«Ежемесячно планируется изготавливать более 40 тысяч единиц этой продукции», - прокомментировала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, инвестиции в проект составили 11 миллионов рублей. Генеральный директор компании Алиса Бородина сообщила, что уникальность изделия заключается в том, что в качестве носителя мазевой основы выбрали химически неактивную адсорбируемую сетку. Она медленно отдает мазь в рану, выполняя роль импланта для грануляционных процессов в ране.

Повязку можно использовать как в клинических, так и домашних условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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