Резидент ОЭЗ «Дубна» разработал уникальные приборы для лабораторных исследований

Новые подходы к конструированию снизят стоимость лабораторного оборудования. Экономия составит порядка 500 миллионов рублей.

«Автоматы заключения выпускают всего несколько компаний в мире, но их применение сдерживает высокая цена. Например, одна из последних закупок в России сделана на сумму более 50 тысяч долларов! Немногие учреждения могут выделить на автомат заключения такие деньги», - рассказал генеральный директор ООО МЛТ Александр Безруков.

По его словам, потребность в таких приборах среди патоморфологических лабораторий России составляет почти три тысячи штук, а полностью оснащено около 10% таких учреждений.

Исследования на новом приборе все высокоточные перемещения, дозирование выполняются автоматически и с высокой скоростью - лаборанту останется только загрузить подготовленный образец в прибор. Такое оборудование гораздо проще автоматов, которые сегодня выпускаются за границей.

Прибор АЗМП-01 подготовили для регистрации в РФ. Его производство планируют начать в 2024 году.

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