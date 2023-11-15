Резидент ОЭЗ «Дубна» разработал уникальные приборы для лабораторных исследований
Компания МЛТ из особой экономической зоны «Дубна» получила два патента на технические решения, которые применят для разработанного прибора для клинических лабораторных исследований. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Новые подходы к конструированию снизят стоимость лабораторного оборудования. Экономия составит порядка 500 миллионов рублей.
«Автоматы заключения выпускают всего несколько компаний в мире, но их применение сдерживает высокая цена. Например, одна из последних закупок в России сделана на сумму более 50 тысяч долларов! Немногие учреждения могут выделить на автомат заключения такие деньги», - рассказал генеральный директор ООО МЛТ Александр Безруков.
По его словам, потребность в таких приборах среди патоморфологических лабораторий России составляет почти три тысячи штук, а полностью оснащено около 10% таких учреждений.
Исследования на новом приборе все высокоточные перемещения, дозирование выполняются автоматически и с высокой скоростью - лаборанту останется только загрузить подготовленный образец в прибор. Такое оборудование гораздо проще автоматов, которые сегодня выпускаются за границей.
Прибор АЗМП-01 подготовили для регистрации в РФ. Его производство планируют начать в 2024 году.
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