Резиденцию Деда Мороза в парке «Дулевский» в Орехово-Зуеве отметили знаком качества

«В нашей резиденции каждая деталь продумана с любовью и заботой, чтобы создать незабываемую атмосферу волшебства и праздника. Блестящая работа команды парка позволила войти в десятку лучших в своей номинации во всём Подмосковье», - рассказала директор центра «Дулевский» Виктория Беккер.

Сотрудники «Мособлпарка» проверили резиденции более чем в 30 парках Подмосковья, в том числе в «Дулевском». Она оказалась в числе лучших. Именно по этой причине резиденция получила знак качества.

В парке дети и их родители смогут насладиться настоящими чудесами: посетить дом Деда Мороза, совершить увлекательные прогулки и познакомиться с пушистыми друзьями - белочками и кроликом. Резиденция Деда Мороза будет работать до окончания новогодних каникул. Каждый посетитель может отсканировать QR-код и получить подарок и поздравления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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