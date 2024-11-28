Резиденция Деда Мороза откроется в Балашихе в первый день зимы

На открытии резиденции запланированы творческие мастер-классы по созданию новогодних игрушек из синильной проволоки, работа теплого очага с чаем и открытие почты Деда Мороза. Гостям также предложат игровую программу со сказочными персонажами под названием «Скоро новый год», а любителей хендмейда ждет новогодняя ярмарка.

Резиденция будет работать до 8 января, а письма Деду Морозу можно отправить до 25 января. Каждую пятницу с 16:00 до 18:00 и каждую субботу с 11:00 до 13:00 будут организованы дополнительные встречи с волшебником.

Следите за афишей парков округа в телеграм-канале, чтобы не пропустить все события и программы. Праздничные мероприятия обещают стать ярким событием зимнего сезона в Балашихе.

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