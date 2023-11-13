Режим работы светофоров скорректировали в трех округах Подмосковья за неделю

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работу светофоров корректируют для оптимизации движения и минимизации заторов. Так, утренние и дневные режимы изменили на Каширском шоссе в Ступине, недалеко от пересечения с трассой А-108, а также в Щелкове на пересечении Фряновского шоссе и Окружного проезда.

В Подольске синхронизировали два светофора на пересечении проспектов Ленина и Революционного и на перекрестке улиц Кирова, Большой Серпуховской, Комсомольской и проспекта Ленина.

Для ликвидации пробок в Подмосковье также реорганизуют движение и проводят переразметку дорог. Результаты этой работы уже заметили по 200 адресам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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