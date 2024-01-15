15 января 2024, 11:16

Режим работы светофоров отрегулировали на Володарском и Каширском шоссе

Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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В первую рабочую неделю января в Подмосковье скорректировали режим работы пяти светофоров. Как пояснили в Минтрансе региона, работы провели в Химках и Ленинском округе.

В Химках увеличили время выезда из ЖК «Город Набережных», скорректировав режим светофора на улице Набережной.

В Ленинском округе синхронизировали два светофора на пересечениях Каширского и Володарского шоссе. Также время проезда увеличили по Володарскому шоссе и синхронизировали два светофора на пересечениях Островского и Володарского шоссе.

В 2023 году в Подмосковье перенастроили более 290 светофоров. Работа по ликвидации пробок продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе.

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Дороги
15 января 2024, 12:19
Воспитанники воскресной школы при Спасском храме в Лобне провели колядки
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Народные традиции возрождают в Лобне. Воспитанники воскресной школы при Спасском храме провели колядки. Они посетили прихожан и школу мозаики.

Воспитанники воскресной школы выступили с колядками в школе мозаики, которая работает под руководством Димитрия Котова при коррекционной школе. Затем настоятель Спасского храма, протоиерей Михаил Трутнев совершил благодарственный молебен.

После ребята и их родители вернулись в храм, где устроили чаепитие и получили гостинцы за колядки.

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Школы Лобня
15 января 2024, 11:11
ЦППК назначила компенсационные автобусы на Белорусском и Савеловском направлениях в январе
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График движения пригородных поездов на Белорусском и Савеловском направлениях скорректируют в январе. На этом фоне ЦППК назначила компенсационные автобусы.

Внимание пассажиров обращают на то, что расписание автобусов сформировано, исходя из корректировок графика движения электропоездов. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда.

Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении компании. Фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

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Дороги Поезда
15 января 2024, 11:07
Операцию по удалению кисты с шеи провели в больнице в Пушкино
Пресс-служба Минздрава МО
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Молодой человек в возрасте 18 лет обратился за помощью в отделение челюстно-лицевой хирургии Пушкинской больницы имени профессора Розанова. Он жаловался на увеличивающееся в размерах образование на шее.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, круглое образование на шее пациента напоминало жабры и доставляло эстетические неудобства молодому человеку.

Врачи выявили срединную кисту шеи - такая патология формируется у человека еще на стадии эмбриона. Как рассказал челюстно-лицевой хирург Айнаш Алискендерова, проблему решили путем операции.

«Иногда люди могут прожить до глубокой старости, даже не подозревая, что у них киста, опасности для жизни она не представляет. В нашем случае это была чисто эстетическая проблема. К тому же, опухоль была спаяна с подъязычной костью, когда пациент глотал, опухоль смещалась. Проблему решили хирургическим путем - удалили кисту и наложили косметический шов», - сказала она.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан.

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Больницы Врачи Пушкино
15 января 2024, 11:00
Жители Дмитровского округа заключили 40 контрактов на поиск работы и открытие бизнеса за год
Unsplash
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Работа по оказанию государственной социальной помощи активно ведется в Подмосковье. Так, за год жители Дмитровского округа заключили 40 контрактов на поиск работы и открытие бизнеса.

«Социальный контракт - это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в Подмосковье», - уточнили в пресс-службе социального развития региона.

В рамках соглашения составляется программа по выводу из малообеспеченности конкретной семьи. То есть обязательства принимает на себя как орган соцзащиты, так и гражданин, который обязуется выполнить мероприятия программы.

Подробнее узнать о социальном контракте можно на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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Дмитров

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