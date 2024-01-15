Режим работы светофоров отрегулировали на Володарском и Каширском шоссе

В Химках увеличили время выезда из ЖК «Город Набережных», скорректировав режим светофора на улице Набережной.

В Ленинском округе синхронизировали два светофора на пересечениях Каширского и Володарского шоссе. Также время проезда увеличили по Володарскому шоссе и синхронизировали два светофора на пересечениях Островского и Володарского шоссе.

В 2023 году в Подмосковье перенастроили более 290 светофоров. Работа по ликвидации пробок продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе.

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