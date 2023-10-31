Режим работы МФЦ в ноябрьские праздники опубликовали в Подмосковье
Жителям Подмосковья рассказали о режиме работы центров «Мои документы» в праздники. В обычном режиме посетителей начнут принимать с 5 ноября.
«В субботу, 4 ноября, многофункциональные центры региона работать не будут. МФЦ с семидневной рабочей неделей начнут принимать посетителей в обычном режиме уже 5 ноября, а 6 ноября объявлено рабочим днем во всех офисах „Мои документы“», - рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
В преддверии Дня народного единства, 3 ноября, МФЦ будут вести прием жителей с 08:00 до 20:00. Седьмого ноября все центры возобновят работу в обычном режиме.
Ознакомиться с режимом работы конкретного МФЦ можно на интерактивной карте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.
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