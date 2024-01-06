06 января 2024, 12:03

Режим локальной ЧС ввели в микрорайоне Климовск Подольска из-за отсутствия тепла

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Режим ЧС локального характера ввели из-за отсутствия отопления в многоквартирных домах, расположенных в северо-восточной части микрорайона Климовск в Подольске. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

«Режим ЧС, который действует со вчерашнего дня, позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы», - добавил он.

Из-за низких температур отопительная система города сильно промерзла, объяснил Артамонов, поэтому при запусках на магистральной линии начались прорывы. Чтобы восстановить теплоснабжение, аварийные бригады работали всю ночь.

Глава округа добавил, что запущенный накануне резервный котел работает в штатном режиме. Однако второй еще ремонтируют.

Жителям Подольска напомнили, что они могут оставить заявку на обследование батарей в квартирах по телефону +7-965-389-20-59. По вопросам подачи тепла следует обращаться по телефонам: (4967) 50-00-50, (4967) 55-57-98.

Временные пункты обогрева в микрорайоне Климовск развернули на базе гимназии имени Подольских курсантов и в ДК «Машиностроитель».

Ранее жителям Подольска пообещали поэтапный запуск тепла в дома. На Октябрьской площади работала полевая кухня с горячим питанием.

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Подольск Коммунальные аварии
06 января 2024, 01:18
Движение транспорта на участке дороги по путепроводу в Химках перекрыли для ремонта
РИА «Новости»
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Жителей городского округа Химки предупредили о проведении ремонтных работ на одном из участков автомобильной дороги по путепроводу через Октябрьскую железную дорогу с 5 по 7 января. Об этом городская администрация сообщила в своем Telegram-канале.

Движение автотранспорта временно ограничат на участке дороги в створе улиц Юбилейный проезд - 1-й Железнодорожный тупик (улица Железнодорожная) в микрорайоне Сходня. При этом предложили два пути объезда.

«Путепровод через Октябрьскую железную дорогу в створе улиц Шоссейная - Мцыри микрорайон Фирсановка. Путепровод через Октябрьскую железную дорогу Ленинградского шоссе (24 километр) в районе ТЦ Мега-Химки», - уточнила администрация.

На это время также скорректируют автобусные маршруты № 7, № 25 и № 873.

Ранее сообщили о восстановлении отопления в «ледяном» доме № 86 , расположенном на Юбилейном проспекте в Химках. Там более сотни квартир остались без тепла после прорыва батарей в подъезде. Сотрудники управляющей компании занимались проведением всех необходимых работ.

Химки Дороги
05 января 2024, 21:37
Проблемы с отоплением решили на улицах Жирохова и Чехова в Лобне
Пресс-служба главы г.о. Лобня
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Проблемы с отоплением домов на улицах Жирохова и Чехова удалось решить в Лобне. Об этом рассказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко. Все проблемы жителей находятся на контроле специалистов.

Ранее местные жители сообщили о пониженных параметрах отопления и других проблемах, связанных со сложными погодными условиями. После этого Игорь Демешко собрал экстренный штаб, в состав которого вошла заместитель глава Лобни по ЖКХ Анна Николаевна.

«На данный момент отопление восстановлено в доме № 2 по улице Жирохова. Там накануне произошел скачок напряжения в котельной, в результате которого сгорели два насоса», - сообщил Игорь Демешко.

Кроме того, на улице Чехова, дом № 4 из-за скачка электроэнергии фиксировались перебои с подачей отопления и горячей воды. В котельной ЦТП-13 встали насосы.

«На данный момент система перезапущена. Специалисты завершают работы по развоздушиванию. В кратчайшее время во всех квартирах станет тепло», - добавил Игорь Демешко.

Сообщить о проблеме можно по номеру телефона ЕДДС: 8-495-577-12-43. Все обращения находятся на контроле у специалистов аварийных бригад.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье могут возбудить ряд административных дел из-за нарушений с подачей тепла и света.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Лобня Отопление
05 января 2024, 21:10
Врачи Долгопрудного спасли мужчину с застрявшей костью в горле
Пресс-служба главы г.о. Долгопрудный
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Медицинские специалисты Долгопрудного в очередной раз доказали свой профессионализм. На этот раз они помогли мужчине, который подавился рыбной костью, но не придал значения появившимся неприятным ощущениям.

44-летний сибиряк, гостивший в Подмосковье, обратился к медикам на четвертый день после празднования Нового года. После приемного отделения пациента осмотрел дежурный терапевт и отоларинголог, которые передали больного хирургам-эндоскопистам.

Хирург, сотрудник эндоскопического отделения Долгопрудненской больницы Андрей Захаров рассказал, что при помощи видеоэндоскопа и другого медицинского оборудования кость удалось достать из области правой язычно-надгортанной складки.

Сложность заключалась в том, что кость могла провалиться дальше и попасть в дыхательные пути. Для динамического наблюдения пациента госпитализировали в хирургическое отделение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Долгопрудный
05 января 2024, 19:57
Отопление в дом № 86 на Юбилейном проспекте в Химках вернут вечером 5 января
Unsplash
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Отопление в «ледяном» доме № 86, расположенном на Юбилейном проспекте в Химках, восстановят до 23:00. Сейчас сотрудники управляющей компании проводят все необходимые работы.

Жители более 100 квартир дома остались без отопления в период аномально низких температур. Этой ночью в подъезде прорвало батареи. В этом году дому исполнится 50 лет. Проблемы в нем начались в 2021 году.

«Этой ночью у нас прорвало батареи. Целые остались на 13-м и 14-м этажах. Полностью отопления не стало за неделю до Нового года», - отметил старший по дому Анатолий Дидковский.

Коммунальные службы Химок планируют завершить восстановительные работы до 23:00 5 января. Аварийная бригада ТСК «Мосэнерго» регулирует параметры на центральном тепловом пункте.

В Химках работает горячая линия по вопросам теплоснабжения по номеру: 7 (495) 793-01-01.

Ранее стало известно, что административные дела могут возбудить в Подмосковье из-за перебоев с подачей света и тепла.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Отопление

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