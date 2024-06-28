Резервуары с питьевой водой очистили в микрорайоне Красная Поляна в Лобне

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Так, в микрорайоне Красная Поляна завершается плановая чистка резервуаров для питьевой воды. Специалисты насосной станции завершили очистку одного резервуара и готовятся к очистке следующего. Для обеспечения надежной подачи воды заменили задвижку на одной из насосных станций.

Также в рамках работ по благоустройству, в различных районах города проведены мероприятия по устранению течей, установке новой плитки, ремонту входных групп, а также покраске лавочек и урн. Улучшены ограждения и элементы детских игровых площадок.

Особое внимание уделено цветочным композициям: окрестности администрации и сквер на 40 лет Октября украсили новыми насаждениями. В Катюшках восстановлены декоративные цветочные буквы.

Отметим, что ежедневная уборка территории помогает поддерживать чистоту и порядок, создавая комфортную и приятную атмосферу для жителей и гостей города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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