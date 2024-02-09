Резервные котельные запустили в Солнечногорске в связи с похолоданием

Московский государственный институт культуры в городском округе Химки стал лидером Интегрального рейтинга эффективности коммуникаций в 2023 году. Церемония награждения прошла в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». Всего оценивали 615 вузов.

Вузы оценили по рейтингу вовлеченности аудитории на собственных ресурсах, рейтингу представленности вузов в научно-популярных СМИ и рейтингу представленности вузов в СМИ и социальных медиа.

«Для нас статус лидера в сфере коммуникаций - это огромная мотивация для будущих достижений. Мы ведем большую работу по информационному освещению деятельности вуза и рады, что наш вклад в популяризацию российского высшего образования и науки, заметен и оценен по достоинству», - отметила начальник отдела общественных связей Московского государственного института культуры Екатерина Левдина.

На мероприятии озвучили результаты коммуникационных стратегий вузов, а также «VK» анонсировал новую систему аналитики для сайтов и приложений MyTracker.

В завершении Московскому государственному институту культуры был вручен сертификат, что он является лидером Интегрального рейтинга эффективности коммуникаций в 2023 году по Московской области. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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