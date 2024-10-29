Рейтинг кадастровых инженеров за 9 месяцев опубликовали в Подмосковье

В рейтинге можно увидеть основные показатели работы кадастровых инженеров, в том числе данные о количестве положительных решений, отказов и приостановлений. Там есть данные о саморегулируемой организации, в которой состоит специалист, его номер в государственном реестре.

В Подмосковье работают 2 936 кадастровых инженеров. Рейтингование поможет жителям выбрать специалиста для оформления прав на недвижимость и других работ.