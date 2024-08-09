Рейтинг кадастровых инженеров представили в Подмосковье

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, сейчас в регионе работают около трех тысяч кадастровых инженеров. Рейтинг составили на основе основных показателей их работы. Это данные о количестве положительных решений и отказов и другие.

«Опубликованный рейтинг поможет гражданам региона объективно оценить качество работы кадастровых инженеров и сделать правильный выбор. Рекомендуем ознакомиться с рейтингом перед заключением договора на выполнение кадастровых работ, рейтинг актуализируется ежеквартально нарастающим итогом», - отметила главный специалист-эксперт отдела организации и контроля Росреестра Екатерина Серова.

Управление активно взаимодействует с кадастровыми инженерами. Благодаря этому качество подготавливаемых документов повышается, а жители получают услуги в более короткий срок.

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