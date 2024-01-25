Рейды по выявлению незаконной рубки начнутся в лесах Подмосковья 25 января
Рейд по выявлению незаконной рубки деревьев в лесу начнутся в Подмосковье 25 января. Их будут проводить до конца года.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, незаконная рубка в ходит в топ-5 тем обращений жителей в ЦУР и на портал «Добродел».
«Незаконная вырубка леса входит в пятерку рейтинга обращений граждан в Центр управления регионом и на портал „Добродел“ за прошлый год и является одним из самых тяжелых нарушений по причиняемому лесному фонду ущербу. Лесная охрана Комлесхоза уделяет особое внимание пресечению и профилактике подобных правонарушений», - сказал он.
Во время проведения акции «Незаконная рубка» в Подмосковье увеличат количество патрулирований в местах возможных нарушений. К работам подключат представителей правоохранительных органов, администраций, общественных инспекторов и казачьих обществ.
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