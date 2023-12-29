Рейды по выявлению нетрезвых водителей пройдут в Подмосковье в новогодние праздники

Как рассказали в ведомстве, ДПС будут использовать метод массовой проверки, когда на конкретном участке дороги будут проверять максимальное количество водителей. После этого инспекторы переместятся в другое место.

Сотрудники ведомства будут осматривать автомобилистов визуально, чтобы выявить запах алкоголя, неадекватное поведение или несвязную речь. При наличии оснований проверку продолжат.

Водителей призывают не садиться за руль в пьяном состоянии и сообщать о неправомерных действиях по телефону 8-495-692-70-66.

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