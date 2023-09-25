Рейды по выявлению нетрезвых водителей пройдут в Подмосковье до 1 октября

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, инспекторы будут использовать метод массовой проверки на конкретном участке дороги. Жителям напомнили, что они могут сообщить о факте нетрезвой езды на телефон доверия МВД 8-495-692-70-66.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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