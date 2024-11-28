Рейды по техосмотру машин пройдут на дорогах Балашихи до 1 декабря
На улицах городского округа Балашиха в рамках рейдов «Техосмотр» госавтоинспекторы проверят техническое состояние автомобилей. Профилактические мероприятия продлится до 1 декабря.
Во время рейдов специалисты проверят исправность автотранспорта на дорогах муниципалитета. При выявлении дефектов госавтоинспекторы могут изъять диагностическую карту и проверить водителя. Мероприятие проводят в связи частыми случаями мошенничества, когда злоумышленники продают владельцам автомобиля поддельные документы о проведенном техосмотре.
Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют своевременно обращаться в официальные пункты и заблаговременно проводить диагностику своего транспорта.
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