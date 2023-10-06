Рейды по соблюдению ПДД пройдут в Подмосковье в выходные
Рейды и дежурства по соблюдению ПДД проведут более чем в 300 местах в Подмосковье в выходные. Следить за порядком будут у пешеходных переходов, в небольших населенных пунктах и парках.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, сотрудники администраций округов и волонтеры напомнят жителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а ГИДД проведет рейды на дорогах.
Водителей призвали не превышать скоростной режим, не совершать резких маневров и не садиться за руль в нетрезвом виде. Пешеходам рекомендуют использовать световозвращатели в темное время суток.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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