Рейды по соблюдению ПДД пройдут в Подмосковье в выходные

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, сотрудники администраций округов и волонтеры напомнят жителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а ГИДД проведет рейды на дорогах.

Водителей призвали не превышать скоростной режим, не совершать резких маневров и не садиться за руль в нетрезвом виде. Пешеходам рекомендуют использовать световозвращатели в темное время суток.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».