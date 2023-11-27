Рейды по пресечению нарушений ПДД прошли почти в 500 местах в Подмосковье в выходные

Читайте нас в:

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в рейдах участвовали сотрудники администраций округов, а также Госавтоинспекция и волонтеры. Жителям напоминали правила дорожного движения.

Кроме того, в 43 округах прошли рейды на выявление нетрезвых водителей и другие профилактические мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».