Рейды по пожарной безопасности прошли в Химках
Представители государственного пожарного надзора городского округа Химки совместно с сотрудниками аварийно-спасательной службы «ХимСпас» провели проверки пожароопасных участков и мест массового отдыха жителей. Спасатели рассказали химчанам о правилах пожарной безопасности во время майских праздников.
Спасатели дежурят на территории городского округа в круглосуточном режиме. Кроме того, за безопасностью в лесных массивах следят фотоловушки.
«Чтобы развести костер или приготовить пищу на мангале на приусадебных участках необходимо оборудовать специальную площадку из негорючих материалов на расстоянии не ближе пяти метров до зданий и сооружений, а также в радиусе двух метров очистить территорию от горючих материалов», - отметил главный государственный инспектор по пожарному надзору городского округа Химки Владимир Ильющенко.
Нарушение правил пожарной безопасности карается штрафами: для физических лиц до 20 тысяч рублей, для должностных - до 60 тысяч рублей, для юридических - до 800 тысяч рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.
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