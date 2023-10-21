Рейды по местам незаконной уличной торговли прошли в Лобне

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«Здесь идут и с этой [стороны], и с этой, и отсюда, и оттуда. Они быстро взяли и ушли, а я пошла домой», - рассказала продавец Нина Михайловна.

Нине Михайловне объяснили, почему уличная торговля запрещена законом. Торговцы не платят налоги и нарушают санитарные требования. Документов, подтверждающих безопасность продуктов и промышленных товаров, у них нет, не говоря уже о санитарных книжках. Нередко для торговли используют подручные средства - коробки и деревянные ящики, добытые из мусорных контейнеров, а иногда товар раскладывают прямо на земле.

Завидев проверяющих, торговлю быстро свернули, так как штраф платить никому не хочется. Продавцов предупредили об ответственности и напомнили, что для мелкой частной торговли предусмотрены специальные места. Там можно торговать, не опасаясь проверок, и многие уже воспользовались этим предложением.

Торговать в специально отведенных местах можно не только в теплое время года. Как показывает практика, зимой торговлю не сворачивают. Поэтому к холодам прилавки обязательно подготовят.

«Мы сейчас хотим на зимний период сделать более удобные места, чтобы людям было комфортнее, от дождя, от снега, чтобы были небольшие навесы», - рассказала замглавы округа Елена Лапшинова.

Если продавец все же пренебрег правилами, то штраф при первом нарушении составит 500 рублей, при повторном сумма санкции вырастет.

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