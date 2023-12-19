19 декабря 2023, 00:39

Рейды по безопасности на железнодорожных путях провели в Чехове

РИА «Новости»
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В рамках профилактических мер по безопасности на железной дороге, проводившихся на железнодорожной станции Чехов, провели рейд. В Минтрансе Подмосковья отметили, что в ходе мероприятия работники администрации и сотрудники транспортной полиции провели разъяснительную работу о правилах безопасности на железнодорожных объектах.

Они раздали жителям 30 информационных материалов. Сотрудниками транспортной полиции Московской области ежедневно проводятся дежурства на станциях, где зафиксированы самые страшные случаи смерти. Это делается для того, чтобы снизить уровень смертности на железных дорогах региона.

Более 100 рейдов по безопасности прошли в Чехове с начала года. Все жители и гости области должны соблюдать правила дорожного движения: не отвлекаться на телефон и переходить железнодорожные пути только в том случае, если это разрешено светофором.

Чехов
18 декабря 2023, 21:09
Удобство для жителей назвали целью цифровизации медицины Подмосковья
РИА «Новости»
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Внедрение цифровых проектов в медицинские учреждения Московской области продолжилось в 2023 году. Всего в рамках проведенной работы больницах и поликлиниках региона для удобства жителей и врачей появились 24 цифровых услуги. Об этом в интервью «360» рассказал Директор Центра внедрения изменений Минздрава Московской области Егор Казин.

В качестве примера он привел проект онлайн-поликлиники. Это цифровая платформа позволяет жителям обращаться к врачам дистанционно за телемедицинской консультацией, получить электронный рецепт, а также записаться на прием при помощи чат-бота.

«Все проекты направлены на то, чтобы жителям было удобно и они могли получить медицинскую помощь с минимальной затратой времени», - заявил Казин.

Он добавил, что проект направлен на то, чтобы сэкономить время жителям. Если это получилось, то нововведение признается успешным.

Цифровизацию услуг проводят во всех многопрофильных медицинских учреждениях во всех городских округах Подмосковья. К примеру, для педиатров и врачей ультразвуковой, и компьютерной диагностики внедрили голосовой ввод. Все озвученные пациентом жалобы или результаты обследования врачей автоматически уходят в электронную медицинскую карту, что позволяет медикам не отвлекаться от дополнительного заполнения и заниматься исключительно пациентом.

Здравоохранение
18 декабря 2023, 19:01
Единый расчетный центр Подмосковья напомнил о новогодних коммунальных бонусах
Unsplash
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Абоненты МосОблЕИРЦ могут получить подарки и купоны на скидки при каждом входе в личный кабинет в период с 18 по 24 декабря. Пользователей ждут более 80 предложений в таких категориях, как: онлайн-гипермаркеты, доставка, образование, продукты питания, товары для дома и многие другие.

Получить бонусы можно в личном кабинете. Для этого следует зайти в раздел «Бонусы и акции» - «Подарки и скидки пользователям личного кабинета МосОблЕИРЦ». После этого можно выбрать любое количество бонусов и применить их при оформлении покупки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
18 декабря 2023, 18:41
Работу 14 светофоров скорректировали в Подмосковье за неделю
Минтранс Подмосковья
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За неделю специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оптимизировали работу 14 светофоров. Работы провели в Серпухове, Люберцах, Мытищах, Балашихе, Луховицах, Истре, Красногорске и Наро-Фоминском округе.

Так, в Серпухове скорректировали режимы работы светофоров на улице Коншиных, улице Оборонной, а также на повороте с проезда Мишина на улицу Советскую.

В Наро-Фоминске работы выполнили на пересечении улиц Магистральной и Домостроительной. Специалисты увеличили время проезда по улице Магистральной, а в Люберцах уменьшили время проезда по Зенинскому шоссе.

В региональном Минтрансе уточнили, что с начала года более 180 светофоров оснастили пешеходными кнопками, а на более 130 светофорах появились право- и левоповоротные секции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
18 декабря 2023, 18:36
От стройматериалов до сельского хозяйства. Главы Подмосковья и Белоруссии обсудили векторы сотрудничества
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Подмосковье и Белоруссия договорились выйти на новый уровень партнерства в сферах коммунального и сельского хозяйств, дорожного строительства, медицинских услуг и инноваций. Об этом стало известно на встрече губернатора Андрея Воробьева и президента Александра Лукашенко в Минске.

«Лучший показатель за всю историю сотрудничества Белоруссии - с вашей областью», - подчеркнул, обратившись к губернатору, Александр Лукашенко.

Через Подмосковье проходит импорт белорусской продукции в Россию.

«Сегодня около 20% всех контейнерных грузов идет через область, и эта доля будет только увеличиваться», - добавил глава Подмосковья.

1. Обновление парка уборочной техники Только в этом году Подмосковье закупило 430 тракторов «Минского тракторного завода» и 17 погрузчиков компании «Амкодор».

План на 2024-й - еще 162 трактора и 32 погрузчика. Компания «Амкодор» планирует построить в Мытищах сервисный центр запчастей. Подмосковье предоставит земельный участок без торгов.

Подмосковье и Белоруссия сотрудничают в вопросах, связанных с бытовой техникой, продуктами питания, лекарствами, запчастями для техники и не только.

«Наш регион большой: мы с Москвой растем почти на 200 тысяч человек в год. Стройка очень заметная. Социальные объекты, дорожная инфраструктура - все это нуждается в материалах», - сказал Андрей Воробьев.

Дорожная инфраструктура и строительные материалы - одни из ключевых направлений. При этом импортозамещение получает первостепенное значение. В регионе 69 индустриальных парков, пять особых экономических зон, три международных аэропорта.

Андрей Воробьев и Александр Лукашенко отметили ряд важных направлений для развития сотрудничества.

«Белорусские компании могут себя у нас найти» Московская область и Республика Беларусь тесно сотрудничают в торговле, экономике, гуманитарном направлении.

«Спасибо за приглашение и за ту предварительную работу, которую мы провели с вашей командой. Мы сегодня здесь, чтобы выразить уважение, благодарность за вашу позицию и ваше отношение. Для Подмосковья Белоруссия - один из самых крупных партнеров и по экспорту, и по импорту», - отметил Андрей Воробьев.

По словам Лукашенко, у Подмосковья - стабильно лидирующие позиции в России по социальному и экономическому развитию. Регион - на первом месте в стране по объему торговли.

2. Кооперация подмосковных и белорусских предприятий В Подмосковье, на Коломенском заводе, изготавливают двигатели для «Белаза», а на предприятии в Ногинске - топливные насосы для Минского моторного завода.

Востребована продукция Могилевского завода лифтового машиностроения. В прошлом году в регион поставили свыше 480 единиц, в этом - уже более 300.

3. Сельское хозяйство и экспорт «Еще одна большая тема - это все, что касается сельского хозяйства и потенциала экспорта продукции за рубеж. У нас крупные хабы, и это позволяет производителям экспортировать свою продукцию в разные уголки мира», - подчеркнул Воробьев.

Республика входит в число мировых лидеров по экспорту мясных и молочных продуктов. Она готова оказать содействие в развитии молочного производства, в поставках элитных семян белорусской селекции, кормов, удобрений и средств защиты растений.

4. Культурный и образовательный обмен «Особое внимание - нашему культурному, образовательному обмену. В Подмосковье есть флагманские школы, которые с большим удовольствием примут ребят из Белоруссии. А преподаватели могут обмениваться методиками воспитания, преподавания. Мы дорожим отношениями с Белоруссией», - сказал Андрей Воробьев.

5. Медицинские услуги и реабилитация Александр Лукашенко отметил, что многие жители Московского региона уже побывали в белорусских здравницах, воспользовались услугами их учреждений. Это направление тоже будут развивать.

6. Наука и инновации «Московская область обладает одним из крупнейших в России научно-технических комплексов. Белоруссия заинтересована в расширении сотрудничества по различным вопросам научно-технической деятельности», - сказал Лукашенко.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Вместе с тем новые возможности в регионе откроют для себя производители плитки «Керамин» и сухих строительных смесей «Белцемент».

При этом показатели продолжают расти. Ожидается, что 2023 году они окажутся больше 10 миллиардов долларов.

На примерах Таким образом, Московская область намерена вложить значительные средства в обновление парка и приобретение техники белорусского производства.

«Знаю, на территории вашей области планируется создание производства сухих строительных смесей на базе белорусского цемента. Предлагаю этим не ограничиваться и добавить изготовление бетона», - добавил Лукашенко.

Андрей Воробьев Александр Лукашенко Торговля Экономика

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