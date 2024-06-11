Рейд по выявлению незаконной торговли провели в Чехове

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«Мониторинг у нас осуществляется сотрудниками отдела потребительского рынка. Обходы проводим от одного до нескольких раз в неделю. Выявляем незаконную торговлю, проговариваем, устраняем ее», - рассказала начальник отдела промышленности и инвестиционного развития управления промышленности, инвестиций и развития предпринимательства администрации Чехова Анна Казанцева.

Продавцам объясняют как легализовать торговлю. Если земля принадлежит администрации городского округа Чехов, то можно заключить договор и работать по закону.

Специалисты осмотрели внешний вид торговых объектов. По этому вопросу проводится работа с собственниками.

В результате мониторинга выявили незаконную вывеску. В ближайшее время собственнику вручат предписание о демонтаже конструкции.

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