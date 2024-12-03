Рейд по выявлению нелегальных услуг такси провели в Котельниках

Пятый номер печатного издания вышел в свет. В нем содержится более 150 уникальных статей, очерков и фотоматериалов.

За пять лет существования альманах «Дыхание времени» снискал славу серьезного историко-краеведческого исследования, где за каждой публикацией стоит долгий поиск и новое открытие.

История города неразрывно связана с его выдающимися жителями, которые становятся главными героями альманаха. Так, в Воскресенске живет династия врачей Уринских, общий медицинский стаж которой составляет более 120 лет. Это супруги Михаил Ефимович и Наталья Владимировна, а также их сын Александр.

Над «Дыханием времени» в течение года кропотливо работают краеведы, историки, писатели, журналисты, фотографы и художники. Собранного материала гораздо больше, чем способен вместить ежегодный альманах, поэтому уже сейчас в творческом объединении «Воскресенский краевед» обсуждают вопрос о выпуске специального приложения. А пока все желающие уже могут познакомиться с новым выпуском - печатный вариант поступил в воскресенские библиотеки, а электронную версию можно прочитать на сайте «Воскресенск литературный».

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Воспоминания воскресенцев о Гражданской войне, город глазами репортера, скрытая загадка дворца в усадьбе Кривякино - в новом номере альманаха читатели откроют для себя немало важных событий, героев и фактов о родном городе. А также порадуются новым именам, появившимся среди именитых авторов. Так, Дмитрий Титов дебютировал в «Дыхании времени» с публикацией о наследии Ламздорфов, богатейшего рода Европы, начинающего свою историю со времен Средневековья, в Ашитково.