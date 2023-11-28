Рейд по выявлению нелегальных таксистов прошел в Одинцове

Воспитанницы спортивной школы «Химки» стали лучшими на соревнованиях Московской области по художественной гимнастике. Гимнастки выступили в индивидуальной и групповой программах турнира.

Участие в состязаниях приняли 400 спортсменок. Победительницей личного первенства в младшей возрастной группе 2017 года рождения стала Ева Мидейкина. Серебряные медали в командном зачете в группе 2010–2011 года рождения получили Ульяна Тетерник, Варвара Фатькина, Вера Ханина, Нелли Гаденина и Виктория Максименко. Кроме того, третье место заняли Матрона Пикулева и Полина Чаплыгина.

«Чтобы сохранять статус столицы спорта в Подмосковье и приумножать наши победы, мы должны обеспечивать своих атлетов самыми современными комплексами для тренировок. В этом году в спортивном комплексе „Родина“, на базе которого работает школа, провели масштабную реконструкцию. В здании изменили планировку, увеличили общую площадь на 100 квадратных метров, обустроили хореографический зал и расширили дорожки бассейна», - рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Ранее спортивная школа «Химки» вошла в рейтинг лучших спортивных учреждений региона с высоким уровнем достижений воспитанников по итогам 2022 года.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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