07 февраля 2024, 16:43

Рейд по выявлению нелегальных мигрантов прошел в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Рейды по соблюдению миграционного законодательства и законодательства по воинскому учету проходят в Солнечногорске. По итогам проверок порядка 20 человек депортируют с территории Российской Федерации.

Участие в рейдах принимают специалисты управления безопасности администрации муниципалитета, офицеры 483-го военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации, сотрудники полиции и представители военкомата.

Недавно такой рейд прошел в деревне Майдарово. В отделение полиции доставили 11 человек. В отношении трех из них составили протоколы об административном правонарушении. Материалы направлены в суд.

«Участники рейда проверяли как соблюдение законности предоставления самого съемного жилья, так и соблюдение миграционного законодательства. Информацию о местах незаконного проживания мигрантов, как правило, специалисты устанавливают из обращений жителей», - отметил начальник управления безопасности администрации городского округа Солнечногорск Вадим Шевырев.

В конце января сотрудники правоохранительных органов и представители администрации муниципалитета также провели серию рейдов в деревнях Хоругвино и Радумля. По итогам нескольких проверок в деревне Радумля в отделение полиции доставили около 80 человек. Более 40 из них привлекли к административной ответственности. При этом порядка 20 человек подлежат депортации с территории Российской Федерации.

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Мигранты Солнечногорск
07 февраля 2024, 16:39
Практический семинар о мерах поддержки от государства провели для самозанятых в Щелкове
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Щелковская Торгово-промышленная палата провела практический семинар для самозанятых. Людям рассказали о мерах поддержки, которые действуют в Московской области.

По словам председателя Совета по работе с самозанятыми Щелковской Торгово-промышленной палаты Ольги Ивановой, семинары с жителями округа проводятся регулярно.

«Радует, что количество самозанятых в нашем округе растет. Раньше их труд оставался в тени. Как правило, это мастера бьюти-сферы, кондитеры, водители. Теперь они легализуются и выходят в рамки правового поля. Это дает возможность получать преференции от государства и банковской системы, претендовать на декретные выплаты, субсидии, микрозаймы и многое другое», - рассказала Иванова.

Самозанятые узнали, как получить деньги на открытие собственного бизнеса, как применять налоговые вычеты, а также задали спикерам все интересующие их вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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Бизнес Щелково Самозанятые
07 февраля 2024, 16:25
Места активного отдыха оборудовали заведениями общепита в Подмосковье
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Места активного отдыха в Подмосковье оборудовали заведениями общепита. На горнолыжных курортах, катках, и тюбинговых горках жители могут согреться горячими напитками и перекусить.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы Минсельхозпрода Владислава Мурашова, рестораны и кафе у мест активного отдыха пользуются большой популярностью у жителей.

«В зимний период, как правило, спрос жителей возрастает на горячие напитки и теплые блюда. Заведения общепита вводят специальные сезонные меню и предложения», - отметил он.

Так, посетители горнолыжного клуба Леонида Тягачева в Дмитрове могут поесть в кафе «Старт», а на курорте «Лисья гора» в Балашихе работает кафе-бар. Заведения общепита также открыты в «Сорочанах» в Дмитрове и других объектах.

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Благоустройство
07 февраля 2024, 16:16
Семинар об изменениях законодательства в области охраны труда прошел в Балашихе
пресс-служба администарции городского округа Балашиха
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Заместитель руководителя Центра занятости населения Московской области Ольга Пугачева выступила в Балашихе с лекциями об изменениях в законодательстве в области охраны труда. Семинар провели для представителей предприятий городского округа.

На встрече обсудили меры поддержки работодателей и субсидии при найме работников. Также поговорили про систему охраны труда, последние изменения в законодательстве, разобрали основные ошибки работодателей и особенности системы управления.

Подобные семинары по охране труда с предприятиями проводят в Балашихе с 2007 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха
07 февраля 2024, 16:15
Общественная палата Подмосковья подписала соглашение с НКО о наблюдении за выборами президента России
РИА "Новости"
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Соглашения о сотрудничестве между Общественной палатой Московской области и НКО подписали 6 февраля в Доме правительства Подмосковья. Активисты обеспечат общественное наблюдение на выборах президента России 15–17 марта.

«В Московской области большое количество избирательных участков, на которые выйдут тысячи независимых общественных наблюдателей. Сегодня мы подписали соглашения с ведущими НКО региона. Это огромное количество неравнодушных людей, вместе с которыми мы займемся организацией общественного наблюдения», - отметила первый заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева.

Соглашения о сотрудничестве подписали 11 некоммерческих организаций Подмосковья. Это Региональная НКА азербайджанцев, Мордовская национально-культурная автономия, Совет ветеранов ВС России, Адвокатская палата, Духовное управление мусульман, Региональная общественная организация «Согласие», Региональное отделение движения «Бессмертный полк России», Региональная организация общества спасания на водах, Общественная организация помощи многодетным семьям «Многодетные мамы», Региональное отделение молодежной организации «Российские студенческие отряды» и Московская областная организация «Российского союза молодежи».

Участники обсудили работу на предстоящих выборах.

«Нам необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение избирательного законодательства. В палате работают 6354 адвоката, что позволит обеспечить консультацию общественных наблюдателей в каждом муниципалитете. Кроме того, в дни проведения голосования будут работать эксперты в области электорального права для оперативных разборов сигналов о возможных нарушениях, которые поступают из различных источников», - говорит президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов.

Во время проведения голосования Штаб общественного наблюдения за выборами Общественной палаты Московской области будет работать круглосуточно.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выборы президента РФ Выборы

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