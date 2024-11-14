Рейд по выявлению машин со скрытыми номерами прошел в Подмосковье

Специалисты подвели итоги работы водных трамваев по маршруту «Химки — Северный речной вокзал». Всего за летний период по водной глади округа совершили прогулку более 100 тысяч пассажиров.

Каждый день теплоход совершал по восемь рейсов в обе стороны. Навигация открывалась от причала «Химки» в 9:00. Добраться до «Северного речного вокзала» точки можно было за 25 минут со скоростью 15 километров в час.

«Люди выбирают речные маршруты за их удобство и живописные пейзажи побережья Канала имени Москвы. В этом году ими воспользовались более 100 тысяч пассажиров. Это на 30% больше, чем в прошлом году», - отметил начальник отдела транспорта и связи управления по развитию территорий и инвестициям администрации Химок Денис Гаврилов.

Теплоход «850 лет Москве» единовременно может перевезти до 150 пассажиров. Оплатить прогулку на нем можно с помощью проездной карты «Тройка» или в кассе причала. Стоит такое средство передвижения 150 рублей в один конец, а дети до семи лет могут прокатится на речном трамвае бесплатно.

Отметим, что речная навигация в этом году завершится 14 ноября. Последний рейс отчалит от набережной канала Москвы в 18:10.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».