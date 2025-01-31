Рейд по соблюдению правил перехода проезжей части прошел в Истре

Сотрудники ГАИ вместе с волонтерами побеседовали с пешеходами и призвали соблюдать правила безопасности на дороге и быть внимательными. Желательно не засматриваться в телефон, не носить наушники и ходить со светоотражающими элементами на одежде. Кроме того, всем желающим инспекторы раздали специальные яркие браслеты и они показали, как их правильно надевать.

Также сотрудники ГАИ провели рейд «Детское кресло» среди водителей. Такую проверку проводят регулярно, раз в семь дней. Также всю неделю инспекторы следили, предоставляют ли водители преимущество пешеходам на переходе. Каждому автомобилисту, кроме напутственных слов, выдали брошюры с правилами безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что искусственный интеллект поможет следить за состоянием дорог в Московской области.