Рейд по проверке водителей автобусов пройдет в Красногорске до 20 октября

В городском округе Люберцы стартовал конкурс красоты «Люберецкая краса 2024». Участницами могут стать девушки с 16 до 23 лет. Заявки принимают до 18:00 30 октября.

Организовало мероприятие отделение «Молодой гвардии» в Люберцах и администрация городского округа. За звание самой красивой поборются девушки в возрасте от 16 до 23 лет, которые учатся или живут на территории муниципалитета.

Конкурсантки должны обладать натуральной красотой, не иметь пластической коррекции, вредных привычек, татуировок на открытых частях тела. Поучаствовать в конкурсе приглашают не замужних девушек, не имеющих детей, и без судимости.

Участницы пройдут три этапа: подача заявок, отборочный тур и финал. Финальные испытания состоятся 8 декабря, девушки выполнят конкурсные задания: «Мой стиль», «Мое хобби», «Мой мир», «Мое дарование», «Истинная леди».

Главный приз: «Люберецкая Краса - 2024», специальные призы: «Мисс Стиль 2024», «Мисс Золотые ручки 2024», «Мисс Золотое сердце 2024», «Мисс Дарование 2024», «Мисс Грация 2024», «Мисс Очарование 2024», «Мисс Изящество 2024», «Мисс Сияние 2024», «Мисс Оригинальность 2024».

Чтобы подать заявку на участие, необходимо заполнить форму. Подробную информацию можно прочитать в приложении к конкурсу по ссылке.

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