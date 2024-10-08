08 октября 2024, 11:22

Рейд по проверке торговых точек прошел в Мытищах

Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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В Мытищах состоялся рейд по выявлению объектов торговли, которые не заключили договор с региональным оператором о вывозе мусора. Такие мероприятия теперь будут проводиться на регулярной основе.

Проверку проводили работники управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, управления потребительского рынка и услуг, а также представители Сергиево-Посадского регионального оператора и полицейские.

В итоге выяснилось, что две торговые точки заключили договоры на вывоз твердых коммунальных отходов, еще одна занимается оформлением документов.

Администрация Мытищ советует владельцам торговых объектов заключить договоры на вывоз мусора как можно скорее. Рейды по предприятиям торговли будут проводиться постоянно.

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Мытищи Торговля Мусор
08 октября 2024, 11:37
Уроки о правилах безопасности провели в детсадах и школах в Мытищах
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Тематические занятия по основам гражданской обороны состоялись в учреждениях образования городского округа. Мероприятия проходили в рамках Всероссийского урока безопасности.

Школьникам рассказали, какими бывают сигналы гражданской обороны и что нужно делать при их получении, назвали способы и средства защиты, научили надевать противогаз, респиратор и костюм химической защиты. Ребят также познакомили с разными видами дронов и степенью их опасности при применении в боевых целях.

Дошкольники узнали, как правильно вести себя на улице и дома, как действовать в случае пожара или другой экстренной ситуации. Полученные навыки воспитанники детских садов смогли применить на практике. Для них организовали подвижные игры «Правила поведения», «Горит - не горит», «Съедобное - несъедобное» и многие другие.

Детям также напомнили номера телефонов экстренных служб и правила пожарной безопасности.

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Школы Мытищи Детские сады
08 октября 2024, 11:00
Школу вблизи деревни Ермолино Ленинского округа построят в 2025 году
Минстрой МО
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Строительство школы на 1,1 тысячи мест рядом с деревней Ермолино Ленинского округа приближается к завершению. Готовность объекта достигла 80%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Сейчас на стройке работают 211 человек и 15 единиц техники. Подрядчик занимается фасадными и внутренними отделочными работами, монтажом наружных инженерных систем, укладкой плитки и заливкой полов.

В четырехэтажной школе площадью 17 тысяч квадратных метров разместятся блоки для начальной и основной школы. В здании будут просторные классы, лаборатории, мастерские, спортивные и актовый залы, библиотека с медиатекой, IT-зона и столовая. Открытие школы запланировано на начало 2025 года.

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Школы Строительство Ленинский округ
08 октября 2024, 10:36
Строительство школы в микрорайоне 10А в Реутове завершат к концу 2024 года
Телеканал «360»
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Инновационная школа появится в конце текущего года в Реутове. Строительство учебного заведения в микрорайоне 10А лично проверили глава городского округа Филипп Науменко и депутат Московской областной думы Тарас Ефимов.

Работы предстоит еще много. Сейчас строители прокладывают внутренние инженерные коммуникации, штукатурят стены, завершают отделку фасада.

Школа станет флагманом образовательной системы Реутова. Упор в обучении будет делаться на интернет-технологии. Для этого обустроят современные компьютерные классы, зону для занятий робототехникой, а также мультимедийные пространства. Здесь также будет читальный зал, библиотека, спортивные залы, столовая и игровые помещения.

«Современная технологичная школа станет настоящим украшением нашего наукограда», - уверен Филипп Науменко.

Ежедневно на стройке трудятся полторы сотни человек. Если будет нужно, количество рабочих увеличат, чтобы сдать объект в срок.

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Школы Строительство Реутов
08 октября 2024, 10:26
Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 8 октября
Медиасток.рф
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Утром 8 октября на подмосковных дорогах насчитали 1,1 миллиона машин. Это на 1% больше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

В Минтрансе призвали быть аккуратными на дорогах, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневров. Водителей предупредили о возможном дожде и порекомендовали не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

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Пробки Дороги

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