Рейд по проверке торговых точек прошел в Мытищах

Тематические занятия по основам гражданской обороны состоялись в учреждениях образования городского округа. Мероприятия проходили в рамках Всероссийского урока безопасности.

Школьникам рассказали, какими бывают сигналы гражданской обороны и что нужно делать при их получении, назвали способы и средства защиты, научили надевать противогаз, респиратор и костюм химической защиты. Ребят также познакомили с разными видами дронов и степенью их опасности при применении в боевых целях.

Дошкольники узнали, как правильно вести себя на улице и дома, как действовать в случае пожара или другой экстренной ситуации. Полученные навыки воспитанники детских садов смогли применить на практике. Для них организовали подвижные игры «Правила поведения», «Горит - не горит», «Съедобное - несъедобное» и многие другие.

Детям также напомнили номера телефонов экстренных служб и правила пожарной безопасности.

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