Рейд по проверке соблюдения правил перевозки детей пройдет в Воскресенске

Рейд проведут для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров, а также для того, чтобы выявить грубые нарушения на дорогах. Такие мероприятия проходят и в других округах Подмосковья.

Госавтоинспекторы во время рейда будут использовать метод «массовой проверки». На отдельном участке дороги за определенный промежуток времени они проинспектируют максимальное количество автомобилистов. После чего процедуру повторят и в других локациях Воскресенска. Водителей для проверки будут останавливать в специальных коридорах, выделенных сигнальными конусами.