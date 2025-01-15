15 января 2025, 17:19

Рейд по проверке соблюдения правил перевозки детей начался в Балашихе

Медиасток.рф
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Сотрудники Госавтоинспекции Балашихи с 13 по 19 января проводят профилактическое мероприятие под названием «Детское кресло». Основной целью акции является выявление и пресечение случаев перевозки детей без использования специальных удерживающих устройств, а также нарушений правил дорожного движения со стороны детей-пешеходов и водителей.

В рамках мероприятия инспекторы будут уделять особое внимание соблюдению правил перевозки детей в автомобилях. Согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения, перевозка детей младше семи лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Для детей в возрасте от семи до 11 лет также предусмотрено использование детских кресел или ремней безопасности, причем на переднем сиденье легкового автомобиля необходимо применять именно детские удерживающие устройства.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что несоблюдение этих требований влечет за собой административную ответственность. В соответствии с частью третьей статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях, штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.

Мероприятие «Детское кресло» направлено не только на снижение числа правонарушений, но и на повышение общественной осведомленности о важности безопасности детей в автомобилях. Водители, участвующие в акции, смогут получить консультации по вопросам безопасности на дороге, а также рекомендации по выбору и установке детских удерживающих устройств.

Акция продлится до 19 января, и Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила и заботиться о безопасности самых уязвимых участников - детей.

Дети ГИБДД Балашиха
15 января 2025, 17:48
Депутаты в Мытищах провели встречу со старшими домов на улицах Борисовка и Колпакова
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В городском округе Мытищи прошла встреча депутатов «Единой России» Андрея Гореликова, Дениса Топорова и Андрея Осина со старшими домов на улицах Борисовка и Колпакова. Мероприятие организовали благодаря партийным проектам «Жители многоквартирных домов» и «Школа грамотного потребителя».

Главной темой обсуждения были вопросы бесперебойного отопления и водоснабжения в зимний период.

Жители поделились с народными избранниками опасениями по поводу возможных трудностей. Собравшиеся обсудили идеи по улучшению ситуации. Особое внимание на встрече уделили вопросам стабильной работы коммунальных служб и оперативного реагирования на обращения граждан.

«Мы сделаем все возможное для решения поднятых вопросов и продолжим работать над повышением качества жизни в городском округе Мытищи», - подчеркнул Денис Топоров.

Отметим, что тесное взаимодействие депутатов с жителями городского округа Мытищи помогает быстро решать возникающие проблемы, вместе находить пути их решения.

Мытищи Депутаты
15 января 2025, 17:38
Депутаты и активисты «Единой России» приняли участие в экологической акции
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Благодаря партийному проекту «Чистая страна» депутаты и активисты партии «Единая Россия» городского округа Мытищи сдали мусор на переработку. Они положили пластиковые бутылки в фандомат «Экопункт».

Проект партии «Единая Россия» «Чистая страна» объединяет народных избранников, экологов, общественников, волонтеров и горожан для решения проблем загрязнения природы. В экологической ации приняли участие депутаты из Мытищ Николай Шпак и Андрей Гореликов.

«Сдавая пластиковую бутылку в фандомат, вы не только помогаете решить проблему мусора и загрязнения окружающей среды, но и вдохновляете других людей заботиться о нашей планете», - подчеркнул Шпак.

Депутаты и активисты отмечают, что установка автоматических устройств «Экопункт» и организация таких экологических акций побуждают жителей заботиться о чистоте окружающей среды, а также повышают уровень осознания экологических проблем в обществе.

Мытищи Депутаты Экология
15 января 2025, 17:35
Мощность электроподстанции увеличили в Солнечногорске
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Специалисты «Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения более 30 тысяч жителей Солнечногорска. На питающем центре заменили два трансформатора по 20 мегавольт-ампер на два по 40 мегавольт-ампер, что с учетом уже имеющегося трансформатора увеличило мощность подстанции в 1,5 раза — с 80 до 120 мегавольт-ампер.

Новое оборудование, установленное на подстанции, является отечественным и было произведено на заводе «Воронежский трансформатор». Реконструкция проводилась с использованием современных цифровых технологий. Системы релейной защиты и автоматики были разработаны на основе микропроцессорной техники, что позволило интегрировать системы телемеханики и телеуправления. Это обеспечивает возможность дистанционного управления электрооборудованием и значительно повышает оперативность реагирования на возможные нештатные ситуации.

«Питающий центр „Солнечногорск“ является одним из опорных центров питания городского округа. В зоне его обслуживания - более 30 тысяч жителей, свыше двух десятков социально значимых и промышленных объектов. Модернизация питающего центра сократила трудоемкость его эксплуатации», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

В рамках программы повышения качества и надежности электроснабжения в Солнечногорске в прошлом году были проведены работы более чем в 50 населенных пунктах. Программа реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Солнечногорск Электричество Ремонтные работы
15 января 2025, 17:35
Спортсмены из Дмитрова провели мастер-класс по керлингу в центре «Сириус»
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Спортсмены и тренеры из Дмитрова провели мастер-класс по керлингу «RCS Sochi 2025» в тренировочном центре «Айсберг» в Сириусе. Его организовала федерация Russian Curling School.

В мастер-классе приняли участие 40 спортсменов из Москвы, Самарской, Томской, Курганской, Новосибирской, Кемеровской областей и Краснодарского края. Юные керлингисты получили возможность обучиться у мастеров спорта международного класса, призеров чемпионатов мира и участников Олимпийских игр.

Среди тренерского состава были спортсмены из Дмитрова: Александр Еремин, Анастасия Мищенко и Василий Тележкин. Они поделились опытом и знаниями с молодым поколением.

«Дмитровские керлингисты имеют высокий уровень профессиональной подготовки. Мы гордимся тем, что у нас есть такие талантливые и увлеченные наставники, которые готовы делиться своими знаниями и помогать молодому поколению достигать новых высот», - прокомментировала заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Завершением насыщенной программы стал турнир «RCS Christmas cup 2025»

Спортсмены Дмитров Краснодарский край

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