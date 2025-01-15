Рейд по проверке соблюдения правил перевозки детей начался в Балашихе

В рамках мероприятия инспекторы будут уделять особое внимание соблюдению правил перевозки детей в автомобилях. Согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения, перевозка детей младше семи лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Для детей в возрасте от семи до 11 лет также предусмотрено использование детских кресел или ремней безопасности, причем на переднем сиденье легкового автомобиля необходимо применять именно детские удерживающие устройства.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что несоблюдение этих требований влечет за собой административную ответственность. В соответствии с частью третьей статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях, штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.

Мероприятие «Детское кресло» направлено не только на снижение числа правонарушений, но и на повышение общественной осведомленности о важности безопасности детей в автомобилях. Водители, участвующие в акции, смогут получить консультации по вопросам безопасности на дороге, а также рекомендации по выбору и установке детских удерживающих устройств.

Акция продлится до 19 января, и Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила и заботиться о безопасности самых уязвимых участников - детей.