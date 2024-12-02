Рейд по проверке опасных грузов начался в Балашихе

Подмосковная молодежь встретилась с заслуженным артистом России SHAMAN в доме правительства. Встречу прошла в рамках проекта «Мы — будущее». Юным активистам музыкант рассказал о своем творческом пути и поделился историей своего псевдонима.

Музыкой Ярослав Дронов занимается с раннего детства - на сцене певец уже почти 30 лет. Однако большинство его аудитории появилось в 2022 года, когда он выпустил хит «Встанем». На встрече с молодежью он рассказал о том, как появился псевдоним SHAMAN. По словам музыканта, его вдохновили комментарии слушателей.

«Я всегда хотел взять псевдоним. Сделать так, чтобы разделить жизнь и творческую деятельность. Сейчас я одет не как Шаман, потому что я общаюсь с вами как Ярослав», - поделился он.

Для создания проекта нужно было придумать ему звучное название, которое отражало бы творческую натуру певца. По словам артиста, для этого он изучил комментарии под своими роликами - люди отмечали его «магический» и «гипнотический» голос. Объединив все это в общую картину, Ярослав выбрал подходящий псевдоним.

Встречу с SHAMAN посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он выступил с приветственным словом перед молодежью и пожелал подросткам всегда чувствовать рядом плечо близкого человека.