Рейд по контролю за применением кассовой техники прошел в Одинцове

Инспекторы посетили комплекс «Подворье» на улице Свободы. В рейде приняли участие сотрудники УФНС России по Московской области, а также представители уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области, Министерства сельского хозяйства Московской области и Торгово-промышленной палаты Одинцовского округа.

«В отраслевом проекте участвуют 350 рынков и торговых пространств, включающих 8 078 арендаторов. Торговый комплекс „Подворье“ - образцовый рынок по применению ККТ при расчетах с покупателями на территории области», - отметил начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Московской области Алексей Усков.

Покупателей призывают брать чеки при каждой покупке. Это позволит вернуть или обменять некачественный товар. Так, в «Подворье» около прилавков размещены QR-коды, с помощью которых покупатель может сообщить о нарушении, если чек не выдали.

«Мы как институт по защите бизнеса, в свою очередь, готовы обучать предпринимателей, помогать внедрять им новые технологии и конечно же защищать права и интересы, но только в тех случаях, если ими соблюдается закон», - отметила руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

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