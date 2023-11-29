29 ноября 2023, 16:39

Рейд по контролю за применением кассовой техники прошел в Одинцове

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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С 2021 года в регионе реализуют проект по сокращению теневого оборота розничных рынков. В рамках проекта ФНС «Исключение недобросовестного поведения на рынках» в Одинцове провели рейд по контролю за соблюдением кассовой техники.

Инспекторы посетили комплекс «Подворье» на улице Свободы. В рейде приняли участие сотрудники УФНС России по Московской области, а также представители уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области, Министерства сельского хозяйства Московской области и Торгово-промышленной палаты Одинцовского округа.

«В отраслевом проекте участвуют 350 рынков и торговых пространств, включающих 8 078 арендаторов. Торговый комплекс „Подворье“ - образцовый рынок по применению ККТ при расчетах с покупателями на территории области», - отметил начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Московской области Алексей Усков.

Покупателей призывают брать чеки при каждой покупке. Это позволит вернуть или обменять некачественный товар. Так, в «Подворье» около прилавков размещены QR-коды, с помощью которых покупатель может сообщить о нарушении, если чек не выдали.

«Мы как институт по защите бизнеса, в свою очередь, готовы обучать предпринимателей, помогать внедрять им новые технологии и конечно же защищать права и интересы, но только в тех случаях, если ими соблюдается закон», - отметила руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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Торговля Бизнес
29 ноября 2023, 17:25
Заседание о снижении недоимок по платежам за использование лесов прошло в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Заседание межведомсвенной комиссии по снижению недоимки по платежам за использование лесов прошло в Подмосковье. На нем обсудили взыскание арендной платы с должников и штрафы за нарушение закона.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, на заседании рассмотрели вопросы погашения задолженности недоимщиков, а также обсудили взаимодействие с ведомствами Москвы по взысканию средств по арендной плате и штрафам за нарушение законодательства.

На встрече присутствовали заместитель председателя Комлесхоза Елена Доронина, а также представители Рослесхоза, управлений ФССП по Москве и Подмосковью и другие специалисты.

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Природа Лесные пожары Экология
29 ноября 2023, 17:19
Мособлконтроль напомнил жителям об упрощении процесса подачи обращений
Главное контрольное управление Московской области
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Мособлконтроль напомнил жителям региона об упрощенной процессе подачи обращений. Для этого в Подмосковье создали портал правительства.

Все электронные заявки поступают в Единый центр управления.

«Мособлконтроль рассматривает жалобы и обращения по нарушениям в сфере закупок и в бюджетно-финансовой сфере, гарантирует качественную обработку всех обращений, заявлений и жалоб, а также направление своевременных ответов», - уточнили в ведомстве.

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Природа Лесные пожары Экология
29 ноября 2023, 16:56
Новое производство проволоки запустят в Протвине в 2024 году
опытный завод «Авиаль»
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Завод «Авиаль», специализирующийся на производстве проволоки из алюминия, построят в Протвине в четвером квартале 2024 года. На новом предприятии компания запустит производство элементов для сварки, авиационных заклепок и других изделий.

«На текущий момент предприятие выпускает 20 тонн сварочных материалов в месяц, после ввода новой производственной площадки, компания сможет увеличить мощности в пять раз. В рамках инвестпроекта компания „Авиаль“ запустит два производственных корпуса», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Инвестиции в проект превысят 200 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в округе около 50 рабочих мест.

Завод изготавливает проволоку по собственной технологии финишной очистки, после которой продукция готова к применению и не требует правки или химического травления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Протвино
29 ноября 2023, 16:28
Свыше 70 человек задействовали в тушении пожара на мебельной фабрике в Лосино-Петровском 28 ноября
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» совместно с федеральной противопожарной службой потушили возгорание на мебельной фабрике в деревне Осеево 28 ноября. Прибыв на место, спасатели вывели из горящего здания четырех человек.

Второй этаж фабрики горел, и площадь пожара составила 330 квадратных метров. Ситуация была опасна тем, что пламя могло переброситься на соседние здания.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы эвакуировали из горящего здания четырех человек, которые работали в мебельном цехе», - отметил начальник теруправления № 5 Геннадий Лафицков.

Профессиональные действия спасателей позволили ликвидировать пожар через два часа. Всего в тушении горящего здания были задействованы 70 человек личного состава и 21 емашина.

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Спасатели

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