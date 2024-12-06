Рейд по борьбе с сжиганием мусора провели в селе Булатниково

Во время проведения проверки специалисты не обнаружили подобные факты. Рейды продолжат проводить как ночью, так и днем.

Для контроля будут использовать аэросъемку. А у владельцев пункта сбора металлолома проверят наличие лицензии и других документов.

«Рейд проведен по поручению главы Ленинского округа Станислава Каторова на основании обращения местных жителей, которые неоднократно становились свидетелями дыма, гари и неприятного запаха на этой территории. Они предполагают, что здесь сжигают провода. Мы отреагировали незамедлительно и выехали на место, где обнаружили склад металлолома», - сказала заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова.

Отметим, что такие рейды проводят в муниципалитете регулярно.

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