Рейд по борьбе с незаконным отловом и отравлением собак прошел в Подольске

Жителям микрорайона раздали памятки с рекомендациями по предотвращению подобных инцидентов. Владельцев домашних животных предупредили о необходимости быть особенно внимательными и осторожными при выгуле питомцев.

В округе активизировались так называемые догхантеры, которые раскладывают отравленные приманки в местах выгула. Их действия направлены якобы на борьбу с бездомными животными, однако чаще всего страдают домашние собаки. Кроме того, существует опасность, что ядовитую приманку может поднять ребенок.

Специалисты советуют не отпускать собак на самовыгул и выгуливать их в наморднике до тех пор, пока не будет выработана привычка обходить разбросанную еду стороной. Для прохождения курса дрессировки рекомендуется обращаться к профессионалам.

Напомним, что за преднамеренное отравление собак предусмотрены штраф от 80 до 300 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы сроком от одного года до пяти лет.

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