Рейд по борьбе с нетрезвыми водителями пройдет в Балашихе

В ходе рейдов инспекторы ДПС будут использовать метод массовой проверки. Это означает, что в течение короткого времени на определенном участке дороги будет проверено максимальное количество водителей, после чего проверка переместится в другие места для повторения процедуры.

Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать автомобили в заранее определенных зонах, обозначенных сигнальными конусами. Автоинспекторы оценят состояние каждого водителя по визуальным признакам. Если у водителя не будет видимых признаков опьянения, таких как запах алкоголя, неадекватное поведение или несвязная речь, ему будет разрешено продолжить движение. В случае же наличия оснований полагать, что водитель находится под воздействием алкоголя, будут предприняты соответствующие процессуальные действия.

Госавтоинспекция призывает граждан быть бдительными. Если у вас есть информация о водителях, управляющих транспортом в состоянии опьянения, пожалуйста, незамедлительно сообщайте об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 8(495)521-99-02. Ваше содействие поможет сделать дороги безопаснее для всех.