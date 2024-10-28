Рейд по борьбе с несанкционированной рекламой прошел в Красногорске

Такие прицепы не только нарушают градостроительный облик Красногорска, но и занимают парковочные места. Жители домов из-за этого лишены возможности поставить машину около своего дома.

В настоящее время обнаружено и эвакуировано более 40 прицепов. Одно транспортное средство в Павшинской пойме владелец убрал самостоятельно.

Исполняющий обязанности начальника управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации Красногорска Владимир Лукьянов напомнил, что если во время хранения прицепа на стоянке будет найден его хозяин, то он получит извещение. Владельцу необходимо будет самому забрать транспортное средство и возместить все затраты на эвакуацию и хранение.

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