Рейд по безопасности прошел на железнодорожной станции «Истра»

На стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха 2 февраля стартует одиннадцатый этап проекта «Марафон у дома». Участники забега преодолеют дистанцию более 42 километров.

Маршрут разделили на две части. Старт и финиш каждой из них пройдет на стадионе «Орион».

В первой части марафона бегуны преодолеют дистанцию в 18,5 километров. Большую часть пути, 80%, спортсмены будут двигаться по асфальту, а 20% - по грунтовой дороге. Марафонцы увидят множество муралов, Павлинский и Ольгинский лесопарки. В Павлинском парке спортсмены пробегут мимо памятника живой природы - древнего дуба. Также на пути они встретят Троицкую церковь, которую возвели в 1778 году. На 10-м километре бегуны смогут утолить жажду и выпить воды, на финише для них подготовят полноценный пункт питания с горячим перекусом.

Второй участок протяженностью 23,9 километров на 60% состоит из асфальта и на 40% покрыт грунтом. Маршрут пролегает через частный сектор: бывший колхоз имени Кирова и микрорайон Купавна. На 31-м километре дистанции участники смогут перекусить. А затем отравятся в путь вдоль карьеров, по лесу и до финиша. На стадионе «Орион» для бегунов подготовят горячую еду и чай.

Каждому достигшему финиша участнику вручат памятный сувенир. Для удобства марафонцев на стадионе оборудуют теплые раздевалки с туалетами и камерами хранения. На месте будет работать фотограф.

Стартуют участники 2 февраля в 09:00 на стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный.

Регистрация на марафон доступна по ссылке.