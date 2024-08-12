12 августа 2024, 16:47

Рейд по безопасности на железной дороге провели в Долгопрудном

Минтранс Подмосковья
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Рейд по проверке соблюдения правил безопасности прошел на платформе Водники в Долгопрудном. Пассажирам раздали свыше 50 информационных листовок.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, для снижения смертности на ж/д инфраструктуре в регионе строит и ремонтируют пешеходные переходы, устраняют опасные тропинки, устанавливают камеры и проводят дежурства. Всего с начала года в Подмосковье провели более 200 таких рейдов.

Жителей призвали не отвлекаться на телефон и переходить пути только на зеленый сигнал светофора.

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Поезда Долгопрудный
12 августа 2024, 16:46
Воспитанники школы искусств в Воскресенске победили на международном конкурсе
Администрация г.о. Воскресенск
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В Туапсе завершился международный фестиваль-конкурс «Хрустальный дельфин». На нем коллектив детской школы искусств из Воскресенска стал победителем.

В конкурсе поучаствовали не только воспитанники, но и преподаватели вокально-хорового коллектива «Подмосковье». Алиса Соболева и Майя Богатикова стали обладательницами дипломов лауреата I и II степени. Софья Ходеева завоевала диплом II степени. Диплом лауреата III степени получила Елизавета Тепцова.

Педагога Александру Копейкину наградили дипломом лауреата I степени. Елена Зотова завоевала Гран-при. Всех руководителей отметили благодарственными письмами.

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Фестивали Воскресенск
12 августа 2024, 16:08
Всероссийские соревнования по автоспорту провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Первенство России и Кубок городского округа и по автомобильному спорту среди детей и подростков впервые провели в Химках. Гонщики со всей страны собрались на стадионе технических видов спорта в День физкультурного работника.

Соревнования проходили на специальной трассе, которую оборудовали в соответствии со всеми правилами безопасности. Юные спортсмены продемонстрировали мастерство управления баггами в трех дисциплинах.

Победителем в категории кросс «Багги 600» стал Тимур Садеев; серебряный призер заезда - Эмиль Дияров; а бронзу забрал Мирослав Филимонов. На багги «ДЗ-250» первое место у Тимофея Жаркова; второе место занял Захар Марченко; третьим финишировал Александр Абрамов. Среди гонщиков на багги «ДЗ-мини» победил Лев Брагин; серебро у Раиля Талипова; бронзовую медаль вручили Матвею Седову.

Помимо этого, награды разыграли среди команд. Гонщики Центрального спортивного клуба армии из Москвы заняли первое место, второе - у спортивной школы по автомотоспорту из Верхней Пышмы, третьей на финиш пришла команда Дома юных техников «Интеграл» из Химок.

«Автомобильный спорт - это не просто гонки. Это испытание на прочность, требующее от участников собранности, выдержки, умения быстро принимать решения и управлять своими эмоциями. Эти навыки важны не только на трассе, но и в повседневной жизни. Мы стремимся создать все условия для развития спорта в Химках. И особенно важно поддерживать юных спортсменов, которые только начинают свой путь. Уверен, что эти соревнования станут для них отличным стимулом к новым победам», - рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

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Спортсмены Химки
12 августа 2024, 16:06
Школьники из Подольска вступили в ряды «Юнармии» в музее Вооруженных сил РФ
Пресс-служба администрации
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Церемония вступления в ряды всероссийского движения «Юнармия» прошла в центральном музее Вооруженных сил РФ. В ней поучаствовали юные патриоты из Подольска и Мытищ.

Будущие юнармейцы произнесли слова клятвы. Их также поприветствовали первый заместитель начальника главного штаба «Юнармии» Виктор Кауров, начальник отдела управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Александр Кравченко и Герой РФ Андрей Соловьев.

«Сила и характеристика любого движения в том числе в количестве детей, которые в нем состоят. Чем больше юнармейцев, тем сильнее будет наше движение. Здорово, что в летний период, когда дети отдыхают на каникулах, торжественные церемонии по приему детей в ряды движения не прекращаются. Благодаря главному штабу „Юнармии“ прием проходит на очень высоком уровне. Поздравляю юнармейцев, ребят из Мытищ и Подольска, которые вступили в наше движение», - прокомментировал начальник регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.

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Подольск Музеи Школьники
12 августа 2024, 16:04
Фестиваль «Славянское подворье» пройдет в Подольске 25 августа
Пресс-служба администрации
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Областной фестиваль «Славянское подворье» пройдет в Дубровицах 25 августа. Новинкой этого года станут кулачные бои.

В этом году событие пройдет рядом с Певческим полем. Здесь выступят лучшие вокальные и танцевальные коллективы Подмосковья и других регионов страны, а также известные российские исполнители.

Продукцию собственного производства на Трапезной улице представят около 100 мастеров.

«Впервые за всю историю проведения фестиваля проведем кулачные бои по старым русским традициям», - добавил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Также в день фестиваля перекроют проезд по временному мосту через реку Пахру в деревне Кутьино и запустят бесплатные автобусы из микрорайонов Климовск, Кузнечики, Силикатная и от станции МЦД-2 «Подольск».

Напомним, что в прошлом году мероприятие посетило более 42 тысяч человек.

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Подольск Фестивали История

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