07 сентября 2024, 09:25

Рейд по безопасности на железной дороге провели в Балашихе

Пресс-служба администрации Балашихи
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Сотрудники администрации городского округа Балашиха, РЖД и административно-пассажирской инспекции провели совместный рейд в Балашихе. Они напомнили правила безопасности на железной дороге пассажирам станции Ольгино.

Специалисты провели беседы с жителями и напомнили, что переходить пути можно только в специально оборудованных местах, убедившись в отсутствии поезда. При приближении к железной дороге нужно снимать капюшон и наушники. Нельзя прыгать с платформы, залазить под вагоны и оставлять детей без присмотра.

В конце всем пассажирам раздали информационные брошюры с правилами поведения на железнодорожной станции.

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Балашиха
07 сентября 2024, 09:35
Встреча с жителями по вопросам соцподдержки прошла в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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Председатель совета депутатов Балашихи и руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Попов провел встречу с жителями. Горожане обсудили меры социальной поддержки и жилищные вопросы.

На встрече жительница Балашихи попросила помочь с улучшение жилищных условий. Сейчас женщина живет в коммунальной квартире с четырьмя детьми. Другой участник встречи попросил помочь с решением земельно-имущественного вопроса. Оба заявителям получат дополнительные консультации экспертов.

«Мы понимаем, что каждый случай требует индивидуального подхода и внимательного рассмотрения. Важно, чтобы жители знали свои права и могли рассчитывать на поддержку. Мы приложим все усилия, чтобы помочь в решении возникших вопросов, действуя в рамках существующих возможностей и законодательства», - сказал Попов.

Встреча прошла в рамках партийного проекта «Старшее поколение».

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Балашиха
06 сентября 2024, 20:20
Подмосковные росгвардейцы поучаствовали в Едином дне голосования
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по Московской области голосуют в Единый день выборов. Правоохранители приходят на избирательные участки со своими семьями

Голосовать приходиться с учетом служебной нагрузки. Если нет возможности прийти в пункт голосования они пользуются возможностью отдать свой голос дистанционно через сайт госуслуг.

Выборы проходят в 28 городских округах Московской области с 6 по 8 сентября.

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Росгвардия Единый день голосования
06 сентября 2024, 20:17
«Защищаем будущее!» Первый мемориал защитникам Отечества появится в Химках
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Мемориал героям-защитникам Отечества вот-вот откроют в Химках. Это первый подобный монумент в округе, сообщила пресс-служба местной администрации. Монумент уже устанавливают специалисты.

Создать памятник предложили работники градообразующих предприятий и жители Химок. Глава округа Дмитрий Волошин в свою очередь отметил, что сейчас как никогда важно продолжать дело, начатое предками.

Мемориал расположат в особо значимом для города месте - на площади у Вечного огня, обелисков «Отстоявшим Отчизну» и «Химчанам, отдавшим жизнь за Родину».

Ранее в Химках провели патриотическую лекцию о Курской битве. Собравшимся рассказали о подвигах советских солдат, а после лекции каждый желающий мог возложить цветы к подножию памятника защитникам Отечества. Местный депутат Ирина Спирина отметила, что важно помнить свою историю, чтить подвиги предков.

Мемориал олицетворяет связь поколений. Скульптура представляет собой фигуры двух воинов разных эпох - героя Великой Отечественной войны и бойца СВО. Советский солдат как бы поддерживает российского военного, сражающегося за честь и свободу своей Родины.

Внизу постамента надпись: «Сохраняя прошлое - защищаем будущее!» Ее выбрали местные жители.

Символично, что торжественное открытие пройдет именно в Год семьи, ведь президент России Владимир Путин отмечал, что любовь к Родине подобна теплому и трепетному отношению к семье и детям.

Дети Химки Семья Военные Памятники Отношения Войны Россия История Великая Отечественная война
06 сентября 2024, 19:24
Почетный гражданин Воскресенска Козлов в числе первых проголосовал на выборах
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Почетный гражданин Воскресенска Николай Козлов принял участие в голосовании на выборах в Совет депутатов городского округа. Он был в числе первых избирателей.

Николай Козлов - советник председателя Московской областной Думы, почетный гражданин Воскресенска. Когда-то и он был кандидатом. В выборах принимает участие каждый раз на протяжении 60 лет. В этом году Николай Козлов отдал свой голос дистанционно.

«Призываю всех принять участие в выборе будущего нашего округа. У каждого человека должна быть своя активная жизненная позиция. Как в гражданском отношении, так и в политическом. Это очень важный день - идет формирование представительного органа местной власти. Для меня никогда не стоял вопрос: идти на выборы или нет. И я, и вся моя семья голосует», - поделился Николай Козлов.

Отметим, выборы в окружной Совет депутатов Воскресенска продлятся до 8 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Они оснащены всем необходимым. Там соблюдены меры безопасности. Жители могут воспользоваться сервисом электронного голосования при наличии подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. За процессом можно наблюдать на сайте.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Депутаты Воскресенск Выборы

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