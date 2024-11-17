17 ноября 2024, 15:12

Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Дмитрове

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В Дмитровском городском округе прошло очередное мероприятие по усилению контроля на железнодорожной инфраструктуре. В рамках профилактических рейдов, организованных администрацией округа совместно с Линейным отделом полиции на железнодорожной станции Дмитров и линейным отделом МВД России на станции Москва-Савеловская, была проведена работа с пассажирами пригородных поездов.

Целью мероприятия стало предупреждение травмирования граждан на железной дороге. Сотрудники правоохранительных органов и представители администрации проводили беседы с пассажирами разных возрастов, напоминают о правилах безопасности и обращают внимание на необходимость соблюдения установленных норм. В некоторых случаях рейдовые группы останавливают нарушителей, что способствует повышению информированности жителей о безопасном поведении на железной дороге.

Особое внимание в ходе рейдов уделяется несовершеннолетним, так как именно эта категория граждан наиболее уязвима в ситуациях, связанных с железнодорожным транспортом. Участники мероприятий призывают жителей соблюдать правила безопасности, чтобы избежать травм и несчастных случаев.

Данные профилактические рейды проводятся по поручению заместителя главы Дмитровского городского округа Михаила Жукова и будут продолжаться в дальнейшем для обеспечения безопасности на территории округа.

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РЖД Дмитров
17 ноября 2024, 15:52
Юные лесничие из Дмитрова поучаствуют во всероссийском онлайн-квесте
Медиасток.рф
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Школьное лесничество «Внуки Берендея» проводит онлайн-квест под названием «Вместе сохраним лес от пожаров!», который стал доброй традицией для участников. Этот проект направлен на повышение осведомленности школьников об опасностях лесных пожаров и методах их предотвращения.

В рамках квеста участникам предстоит пройти несколько этапов, каждый из которых посвящен важной экологической проблеме. Среди заданий - «Давайте познакомимся», «Викторина Лесные пожары», «Интеллектуальный кроссворд» и другие интересные задания.

Учащиеся Внуковской школы города Дмитрова подготовили яркую презентацию на тему «Берегите лес от пожаров». В своем выступлении они рассказали о причинах возникновения и негативных последствиях лесных пожаров, а также распространили наглядную агитацию для лучшего запоминания информации.

Не остались в стороне и ребята из школьного лесничества «Зеленый патруль» Яхромской школы № 1, которые провели викторину для младших классов на тему: «Вместе сохраним лес от пожаров!». Юннаты сделали мероприятие интересным и познавательным, подготовив увлекательные задания, которые помогли младшеклассникам лучше понять важность охраны природы и заботы о лесах.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Оксана Котова отметила, что участие в онлайн-квесте позволило детям не только проверить свои знания, но и узнать много нового о лесах и их охране. Они узнали о том, как важно соблюдать правила поведения в лесу, чтобы не допустить возникновения пожаров.

Онлайн-квест стал не только образовательным мероприятием, но и платформой для обмена опытом между школьниками разных регионов, объединяя их общими целями по охране природы.

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Школьники Дмитров конкурсы
17 ноября 2024, 15:46
Коммунальные службы в Дмитрове перевели на зимний режим работы
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В Дмитровском городском округе активно реализуются мероприятия, направленные на обеспечение максимального комфорта для жителей. Службы ЖКХ и благоустройства ежедневно работают над поддержанием чистоты и порядка на территории округа, что особенно актуально в условиях зимней погоды.

С наступлением первого снега в Дмитрове началась активная борьба с зимними явлениями. Уборка снега с тротуаров, улиц, парков и пешеходных зон стала приоритетной задачей для коммунальных служб.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Михаил Жуков отметил, что в этом году технический парк пополнили еще две газели, два экскаватора-погрузчика, ломовоз, самосвал и 48 ручных роторов. Это позволит значительно повысить эффективность выполнения работ по уборке территорий в текущем сезоне.

Особое внимание уделяется не только чистоте, но и безопасности пешеходов, особенно вблизи учебных заведений и мест массового скопления людей. Коммунальные службы продолжают мониторинг состояния дорог и тротуаров, чтобы обеспечить безопасные условия для передвижения граждан в зимний период.

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ЖКХ Дмитров
17 ноября 2024, 14:35
Ученики академии музыки Гнесиных проведут концерт в школе искусств в Химках
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Концерт медных духовых инструментов и мастер-класс от Заслуженного артиста Российской Федерации Владимира Хаимовича Школьника пройдут в Школе искусств в Химках. Мероприятия запланированы на 24 ноября.

Концерт медных духовых инструментов представят ученики Российской академии музыки имени Гнесиных, а маэстро Владимир Школьник поделится с учащимися Центральной детской школы искусств знаниями во время мастер-класса.

«Владимир Хаимович - выдающийся музыкант и педагог с почти 50-летним опытом работы. Он не только талантливый преподаватель по тромбону, но и артист Академического симфонического оркестра Московской государственной филармонии, где за годы своей карьеры завоевал признание и уважение коллег и зрителей. Его мастерство и глубокое понимание музыкального искусства сделали его одним из самых востребованных педагогов в России», - рассказала директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Начало мастер-класса запланировано на 12:00. Музыканты узнают тонкости игры на тромбоне, а в 14:00 все желающие смогут посетить концерт.

«После мастер-класса мы приглашаем всех на концерт, где выступят талантливые студенты профессора Школьника. Среди них - бывшие воспитанники Центральной детской школы искусств, которые с гордостью представят свои навыки и достижения. Этот концерт - не только возможность увидеть выступления будущих звезд музыкального мира, но и прекрасный способ поддержать и вдохновить молодые таланты», - отметила Инна Монастырская.

Муниципальный депутат Николай Томашов отметил, что Центральная детская школа искусств в Химках - флагман творческого образования. Ученики и преподаватели занимают призовые места на всероссийских и международных конкурсах, участвуют в реализации программ губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Химки Россия
17 ноября 2024, 14:33
Эпизод новогоднего фильма «Елки-11» сняли в Химках
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В Химках на улице Маяковского прошли съемки фильма «Елки-11». Кинокартина выйдет в прокат в середине декабря.

«Елки» - серия комедийных новогодних фильмов. Они выходят с 2010 года. Кинокартины рассказывают о чудесах, которые происходят в канун Нового года. Судьбы людей из разных уголков страны переплетаются между собой удивительным образом.

В этом году главные роли исполнили Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, а также турецкий актер Бурак Озчивит.

Отметим, в Химках неоднократно снимали различные фильмы. В списке кинокартин - «Молодежка. Новая смена», «Последний богатырь», «Корень зла», спортивная драма «Тренер», а также сериалы «Вампиры средней полосы» и «Горячая точка 2». В усадьбе Середниково снимали один из сезонов мистического шоу «Битва экстрасенсов».

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Химки

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