Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Дмитрове

Школьное лесничество «Внуки Берендея» проводит онлайн-квест под названием «Вместе сохраним лес от пожаров!», который стал доброй традицией для участников. Этот проект направлен на повышение осведомленности школьников об опасностях лесных пожаров и методах их предотвращения.

В рамках квеста участникам предстоит пройти несколько этапов, каждый из которых посвящен важной экологической проблеме. Среди заданий - «Давайте познакомимся», «Викторина Лесные пожары», «Интеллектуальный кроссворд» и другие интересные задания.

Учащиеся Внуковской школы города Дмитрова подготовили яркую презентацию на тему «Берегите лес от пожаров». В своем выступлении они рассказали о причинах возникновения и негативных последствиях лесных пожаров, а также распространили наглядную агитацию для лучшего запоминания информации.

Не остались в стороне и ребята из школьного лесничества «Зеленый патруль» Яхромской школы № 1, которые провели викторину для младших классов на тему: «Вместе сохраним лес от пожаров!». Юннаты сделали мероприятие интересным и познавательным, подготовив увлекательные задания, которые помогли младшеклассникам лучше понять важность охраны природы и заботы о лесах.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Оксана Котова отметила, что участие в онлайн-квесте позволило детям не только проверить свои знания, но и узнать много нового о лесах и их охране. Они узнали о том, как важно соблюдать правила поведения в лесу, чтобы не допустить возникновения пожаров.

Онлайн-квест стал не только образовательным мероприятием, но и платформой для обмена опытом между школьниками разных регионов, объединяя их общими целями по охране природы.

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