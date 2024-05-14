Рейд по безопасности на дорогах прошел в Звенигороде

Взрослые и дети узнали о правилах безопасного поведения на проезжей части и тротуарах. Кроме этого, посетителям парка напомнили о правилах передвижения на двухколесном транспорте и об эффективности использования световозвращающих элементов на одежде. Каждый участник акции получил в подарок информационную брошюру и световозвращающие аксессуары.

Подобные акции проходят в Одинцовском округе регулярно. Так, в начале мая полицейские проверили водителей грузовых автомобилей на соблюдение установленного режима труда и отдыха, а также на наличие необходимой путевой документации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с жителями Селятина строительство дорог.

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