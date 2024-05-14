14 мая 2024, 16:48

Рейд по безопасности на дорогах прошел в Звенигороде

Unsplash
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Автоинспекторы напомнили гостям парка в Звенигороде о правилах безопасности на дорогах. Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции вместе с юными инспекторами движения провели социальный раунд «Безопасная мобильность».

Взрослые и дети узнали о правилах безопасного поведения на проезжей части и тротуарах. Кроме этого, посетителям парка напомнили о правилах передвижения на двухколесном транспорте и об эффективности использования световозвращающих элементов на одежде. Каждый участник акции получил в подарок информационную брошюру и световозвращающие аксессуары.

Подобные акции проходят в Одинцовском округе регулярно. Так, в начале мая полицейские проверили водителей грузовых автомобилей на соблюдение установленного режима труда и отдыха, а также на наличие необходимой путевой документации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с жителями Селятина строительство дорог.

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Одинцово ГИБДД
14 мая 2024, 17:49
МОНИИАГ провел день открытых дверей для студентов медколледжа
ГБУЗ Московской области МОНИИАГ им. академика В.И.Краснопольского
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День открытых дверей прошел в МОНИИАГ имени академика Краснопольского. Главный врач медицинского учреждения Артур Шахназарян рассказал студентам Московского областного медицинского колледжа № 1 об истории института и его основных направлениях работы.

«Областной институт акушерства и гинекологии - учреждение с богатой историей, в котором накоплен колоссальный опыт по ведению самых сложных пациентов», - рассказал Шахназарян.

Он добавил, что привлечение на работу молодых специалистов - важная часть работы института.

«Она решает задачу не только обеспечения кадрами, но и передачи знаний и умений опытных профессионалов, которые работают в стенах МОНИИАГ», - заключил Шахназарян.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Студенты
14 мая 2024, 17:47
Авиамоделисты из Химок стали призерами первенства Подмосковья
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанники дома юных техников «Интеграл» в Химках выступили на первенстве Московской области по авиамодельному спорту в классе F-9U. Спортсмены заняли все призовые места.

Всего участие в первенстве приняли 36 человек из четырех муниципалитетов Подмосковья. Первое место среди юниоров в возрастной категории от 10 до 18 лет занял Владимир Панастян из Химок. Серебро выиграл Дмитрий Лубко, а бронзовую медаль взял Владислав Алехин.

«Юные химчане - настоящие молодцы, очень достойно отстояли честь нашего округа на региональных соревнованиях. Искренне поздравляю наших спортсменов и желаю достижения новых спортивных высот!» - отметила лидер Движения общественной поддержки Мариана Полякова.

Отметим, секция дронрейсинга в доме юных техников «Интеграл» стала первой в России и работает уже не один год. Там детей учат собирать беспилотники и управлять ими.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Дети Беспилотники Химки
14 мая 2024, 17:45
Роспотребнадзор проверит школу в Долгопрудном из-за гепатита А
Медиасток.рф
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Два случая гепатита А выявили в школе № 7 в Долгопрудном. По предписанию Роспотребнадзора в классах проводятся карантинные мероприятия. Контактировавших с заболевшими школьниками ежедневно осматривают медики.

В Telegram-канале главы городского округа Долгопрудный Владислава Юдина появилось видео, где официально подтвердили ситуацию с карантином в школе.

«Карантинные мероприятия в городском округе Долгопрудный выполняются в школе № 7 - на карантине по гепатиту А до 30 мая находятся два класса», - сообщила начальник Управления образования окружной администрации Ирина Добрук.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в учебном заведении выявили два случая заболевания гепатитом А. Специалисты провели эпидемиологическое расследование и выдали предписание выполнить комплекс санитарных мероприятий. В обоих классах карантин ввели на 35 дней, за школьниками установили ежедневное наблюдение.

В здании школы провели дезинфекцию. Ситуация находится на контроле специалистов Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее стало известно, что за первый квартал 2024 года показатель заболеваемости гепатитом А в Санкт-Петербурге увеличился в 2,3 раза по сравнению с прошлогодними показателями. А в Подмосковье гепатитом С стали болеть в три раза меньше , чем 10 лет назад.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Роспотребнадзор Долгопрудный
14 мая 2024, 17:35
Свыше тысячи навалов мусора во дворах убрали в Подмосковье в мае
ГУСТ МО
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Свыше 1,3 тысяич навалов мусора убрали возле контейнерных площадок в Подмосковье с начала мая. Это скопления строительных и бытовых отходов, порубочных остатков и травы.

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, нарушения чаще всего выявляли за городом или в частном секторе. Так, по 60 навалов мусора убрали в Коломне и Домодедове. Еще 47 ликвидировали в Егорьевске.

В ГУСТ добавили, что нарушение чистоты и несоблюдение правил влечет за собой административную ответственность. Поэтому важно не выбрасывать мусор мимо баков или из окна машины.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Мусор

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