Рейд по безопасности дорог вблизи школ провели в Богородском округе

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Новогодние каникулы закончились и школьники вновь вернулись к учебе. Депутаты Богородского округа продолжают держать на особом контроле вопрос организации безопасных маршрутов к образовательным учреждениям. Продолжаются выездные проверки дорог вблизи школ.

Главный посыл мероприятия - провести мониторинг, выявить проблемные зоны и устранить недостатки.

В ноябре 2024 года по всей стране, в рамках федерального проекта «Безопасные дороги», стартовал проект «Дом-школа-дом», направленный на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и травматизма на дорогах вблизи школ и детских садов.

Депутат фракции «Единая Россия» в совете депутатов Богородского округа Сергей Жулябин провел выездную проверку вблизи Центра образования имени В. Г. Короленко.

Активисты и проверяющие убедились в том, что дорожное движение и пешеходные переходы организованы таким образом, что дети могут безопасно добраться до образовательного учреждения.