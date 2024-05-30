Рейд о правилах пожарной безопасности прошел в Серебряных Прудах

Как рассказал начальник части Евгений Садофьев, сотрудники службы разъяснили основные правила пожарной безопасности. Они порекомендовали жителям следить за состоянием электропроводки и пользоваться только исправной техникой. Им также раздали листовки с информацией.

«В ходе рейда огнеборцы постарались донести до каждого необходимость соблюдения противопожарных мер, объяснили правила, которые кажутся очевидными, но на практике оказывается, что не для всех. Например, многие оставляют на ночь включенными в сеть зарядные устройства и не выключают компьютеры, в то время как любой перепад напряжения может спровоцировать возгорание прибора», - рассказал он.

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