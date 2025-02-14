Реутов вошел в топ-10 городов России с самыми высокими доходами населения

Помимо Реутова в список лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург, а также некоторые округа Московской области. Специалисты университета исследовали города с населением свыше сотни тысяч человек и сравнили средний уровень доходов на одного жителя в месяц.

Войдя в десятку лидеров рейтинга, Реутов подтвердил свой статус одного из самых динамично развивающихся округов: благосостояние населения там растет, а экономика демонстрирует устойчивые показатели. В муниципалитете продолжает развиваться урбанизация, промышленность, инфраструктура и социальная сфера, а также повышается качество логистики.

Отметим, что в целом экономика Подмосковья показывает стабильный рост. Доходы бюджета за 11 месяцев выросли на 20% по сравнению с прошлым годом и достигли 1,186 триллиона рублей. Предварительные итоги подвел в своем Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев.