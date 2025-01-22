22 января 2025, 19:43

Ретро-вечеринка прошла в Районном Доме культуры в Ногинске

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В Районном Доме культуры города Ногинска состоялась первая в этом году ретро-вечеринка в рамках проекта «Retro-встречи в РДК». Этот вечер стал настоящим путешествием во времени, наполненным танцами, песнями и атмосферой юности.

Особую атмосферу мероприятию придал оркестр JP BIG BAND под управлением Александра Дубровского. Солисты коллектива сумели создать уникальный колорит, погрузив гостей в музыкальную эпоху прошлых десятилетий. Звучали любимые мелодии, знакомые каждому, а зал наполнился теплом и ностальгией.

Проект «Retro-встречи в РДК» запущен несколько лет назад и за это время стал настоящей визитной карточкой Районного Дома культуры. Каждое мероприятие готовится с душой: организаторы всегда радуют гостей новыми сюрпризами и интересными программами.

«Retro-встречи в РДК» - это не просто музыкальные вечера, это теплые встречи для тех, кто любит и помнит старые добрые песни, кто ценит качественную музыку и живое общение.

Песни Музыка Богородский
22 января 2025, 20:39
Почти 280 тыс. поездок зафиксировали на обходе Малых Вязем за месяц
Госкомпания "Автодор"
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Обход деревни Малые Вяземы открыли месяц назад. За это время по нему проехали свыше 278 тысяч раз. В «Автодоре» сообщили, что ежедневно объездом пользуются около девяти тысяч автомобилистов.

Обход Малых Вязем построили по поручению президента Владимира Путина. Новый транспортный объект позволил повысить качество жизни населенного пункта, разгрузив улично-дорожную сеть транспорта. Помимо этого, благодаря обходу автомобилисты быстрее и безопаснее минуют один из самых высокоинтенсивных участков ЦКАД - между Можайским и Минским шоссе.

Также улучшилась транспортная связанность Одинцова, Звенигорода, Голицына, Истры, Кубинки, а время в пути из Звенигорода до центра Одинцова сократилось.

В Минтрансе Московской области уточнили, что на обходе Малых Вязем протяженностью более четырех километров построили пять искусственных сооружений, включая три путепровода, мост через реку и тоннель.

Дороги
22 января 2025, 20:01
Незаконный сброс мусора пресекли в деревне Повадино под Солнечногорском
пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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В Солнечногорске проводят активную борьбу с незаконным сбросом отходов на контейнерных площадках. Так в конце декабря камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали подобное нарушение в деревне Повадино. Нарушителя уже нашли, ему выписали административный штраф.

Штраф за сброс отходов из автомобилей в неположенном месте для граждан составляет до 70 тысяч рублей, для должностных лиц сумма более внушительная - до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам и вовсе придется заплатить до 200 тысяч рублей за подобное нарушение.

«Часто недобросовестные граждане выбрасывают строительные отходы, древесный спил, бытовую технику или мебель в баки, не предназначенные для этого, либо оставляют прямо на земле, создавая стихийную свалку. Камеры „Безопасного региона“, расположенные в различных точках муниципалитете, фиксируют государственный номер транспортного средства. После этого его владельцу выписывают штраф по упрощённой процедуре», - рассказал заместитель главы Солнечногорска Максим Барков.

Утилизировать строительные отходы можно и нужно правильно. Чтобы не получить штраф достаточно обратится в специализированные организации, имеющие лицензию на сбор, транспортировку и переработку таких отходов. Список перевозчиков размещен на специальном портале https://stroyothody.mosreg.ru

Свалки Солнечногорск
22 января 2025, 19:55
Интеллектуальная игра ко Дню студента прошла в Ногинске
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В преддверии Дня российского студенчества, который ежегодно отмечается 25 января, в Ногинском филиале «Государственного университета просвещения» прошла интеллектуальная игра по правилам дорожного движения под названием «Ворошиловский стрелок». Игра включала три этапа, каждый из которых проверил творческие способности, логику и эрудицию участников.

Организаторами мероприятия выступили педагог-организатор «Центра допризывной подготовки молодежи» Николай Толмачев, представитель Общественной палаты Алина Витальева и районная Госавтоинспекция.

На первом этапе студенты отвечали на вопросы по правилам дорожного движения. Второй этап предлагал участникам создать несуществующий дорожный знак и объяснить его значение. На третьем этапе студенты представили свои идеи по улучшению дорожной и транспортной инфраструктуры для повышения безопасности движения в городе. По завершении игры всем участникам вручили грамоты за активное участие и проявленные знания.

«Ворошиловский стрелок» стал не только возможностью для молодежи проявить себя, но и отличным способом отметить День студента в позитивной и интеллектуальной атмосфере.

Студенты Богородский
22 января 2025, 19:38
Уроки ко Дню освобождения Подмосковья от немецких войск прошли в Ногинске
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В центрах образования Богородского округа состоялись уроки, посвященные Дню освобождения Московской области от фашистских захватчиков. Мероприятия прошли в рамках партийных проектов «Новая школа» и «Историческая память».

В уроках приняли участие депутат Московской областной Думы Владимир Пекарев, депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Павел Ермилов и исполнительный секретарь местного отделения партии Алексей Печенкин. Ребятам рассказали о героических страницах истории нашей страны, связанных с освобождением Подмосковья в годы Великой Отечественной войны. Учащиеся узнали о подвигах советских солдат, их мужестве и самоотверженности.

«Школьникам в Ногинске мы рассказали о важном историческом событии нашей страны. Ответили на вопросы, волнующие детей. Считаю такие мероприятия полезными для подрастающего поколения. Наш долг - не забывать о тех, кто, столкнувшись с беспощадностью войны, принял огонь на себя, не вернувшись с поля боя, чтить тех, кому удалось выжить, вернуться и показать пример бесстрашия, величайшей силы духа и боевого мастерства, и помнить их подвиг», - отметил Владимир Пекарев.

Отметим, что подобные мероприятия проводятся в округе регулярно. Они способствуют не только углублению знаний о родном крае, но и формированию патриотического сознания среди молодежи.

Школьники Богородский Патриотизм

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