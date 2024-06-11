Ресторанам Подмосковья рекомендовали закрыть веранды из-за ухудшения погоды

«Неделя обещает быть дождливой. Наиболее неблагоприятные погодные условия прогнозируют завтра, 12 июня. Уже сегодня при усилении ветра или обильных осадках мы рекомендуем рестораторам на время приостановить работу террас», - отметил глава Минсельхозпрода Сергей Двойных.

Для безопасности посетителей конструкции веранд должны быть укреплены. Маркизы и зонты необходимо свернуть, а мебель лучше занести в помещение.

До конца недели в регионе может выпасть до 100 миллиметров осадков, порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. Жителям не стоит укрываться или парковать машины под шаткими конструкциями и деревьями.

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