Реставрацию мозаик Нади Леже в Дубне завершат через 2 месяца
Процесс реставрации мозаик Нади Леже продолжается в Дубне. Сегодня еще четыре полотна направили в Дубненскую мозаичную мастерскую для восстановления.
Речь идет о портретах выдающихся личностей: Льва Толстого, Леонида Когана, Зои Космодемьянской и Фернана Леже. Работы проводит дубненский мозаичист Михаил Поляков, который использует те же материалы, что использовала сама Леже.
Глава Дубны Максим Тихомиров подчеркнул, что Михаил Поляков является опытным мастером, который с особой преданностью относится к своей работе.
«Вернем панно обратно примерно через два месяца», - добавил Максим Тихомиров.
Первые шесть мозаик художницы Нади Леже уже успешно отреставрированы и установлены в Доме культуры «Мир» ОИЯИ.
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