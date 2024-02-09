Реставрация центрального купола Успенского собора началась в Троице-Сергиевой Лавре

После очистки реставраторы покрасят каркас свинцовым суриком. Эти работы проводятся только в теплое время года, при температуре выше +9 градусов. Также обновят крепеж и медные листы конструкции. Затем купол позолотят.

Масштабная реконструкция проводится впервые с XVIII века. Параллельно реставрируют 7-метровый крест. Все работы планируется завершить к 2025 году. После покраски усилят центральную мачту и нижнюю часть каркаса, восстановят утраченные элементы.

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